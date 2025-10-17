Environnement. Où en est la sécheresse dans la Manche ?

Le département de la Manche connaît toujours des problématiques sur l'eau. L'étiage, la baisse périodique des cours d'eau, continue en octobre. Le préfet a donc décidé de maintenir le niveau "alerte" sécheresse dans deux secteurs, les autres étant en "vigilance".

Des pluies inégales

"Après un mois de septembre normalement pluvieux, les débits des cours d'eau avaient ralenti leur baisse ; mais les deux dernières semaines n'ayant apporté strictement aucune pluie, ces niveaux diminuent à nouveau", explique la préfecture. Les pluies depuis la rentrée n'ont pas été partout pareilles dans le département. "Aujourd'hui, l'indice d'humidité des sols est très contrasté selon le territoire : sec sur le nord-Cotentin et sur un grand tiers sud du département ; normal voire humide dans les marais du Cotentin", détaille l'administration.

Les bassins "nord-Cotentin", "Douve Taute et côtiers est", "Vire", "Sienne Soulles" sont en vigilance et "Sée et côtiers granvillais" et "Sélune" sont en alerte. "Les efforts de sobriété doivent être maintenus par l'ensemble des usagers durant cette période d'étiage qui se prolonge", demande la préfecture.