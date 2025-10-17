En ce moment Anxiety DOECHII
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Environnement. Où en est la sécheresse dans la Manche ?

Environnement. Le préfet de la Manche a décidé de maintenir le niveau "alerte" sécheresse pour deux secteurs du département. La baisse des cours d'eau se poursuit en octobre.

Publié le 17/10/2025 à 09h48 - Par Thibault Lecoq
Environnement. Où en est la sécheresse dans la Manche ?
Deux bassins-versants de la Manche restent en alerte sécheresse en octobre, annonce la préfecture. - Adobe Stock

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le département de la Manche connaît toujours des problématiques sur l'eau. L'étiage, la baisse périodique des cours d'eau, continue en octobre. Le préfet a donc décidé de maintenir le niveau "alerte" sécheresse dans deux secteurs, les autres étant en "vigilance".

Des pluies inégales

"Après un mois de septembre normalement pluvieux, les débits des cours d'eau avaient ralenti leur baisse ; mais les deux dernières semaines n'ayant apporté strictement aucune pluie, ces niveaux diminuent à nouveau", explique la préfecture. Les pluies depuis la rentrée n'ont pas été partout pareilles dans le département. "Aujourd'hui, l'indice d'humidité des sols est très contrasté selon le territoire : sec sur le nord-Cotentin et sur un grand tiers sud du département ; normal voire humide dans les marais du Cotentin", détaille l'administration.

Les bassins "nord-Cotentin", "Douve Taute et côtiers est", "Vire", "Sienne Soulles" sont en vigilance et "Sée et côtiers granvillais" et "Sélune" sont en alerte. "Les efforts de sobriété doivent être maintenus par l'ensemble des usagers durant cette période d'étiage qui se prolonge", demande la préfecture.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Environnement. Où en est la sécheresse dans la Manche ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple