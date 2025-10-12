En ce moment Dis-moi oui SANTA
Place du commerce en Seine-Maritime. De l'ameublement, du padel et des vêtements

Economie. Découvrez trois nouveautésà Tourville-la-Rivière, Barentinet Rouen : deux boutiqueset un complexe de padel.

Publié le 12/10/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Place du commerce en Seine-Maritime. De l'ameublement, du padel et des vêtements
A Tourville-la-Rivière l'enseigne d'ameublement MiLOME a ouvert, PadelShot ouvre un nouveau complexe dédié au Padel à Barentin et un nouveau magasin Jack&Jones s'est installé aux Docks76 à Rouen.

Cette semaine trois nouveaux commerces sont à découvrir à Tourville-la-Rivière, Barentin et Rouen. Il s'agit d'un magasin d'ameublement, d'un complexe sportif et d'un magasin de vêtements.

Décoration, sport et shopping

L'enseigne MiLOME, spécialisée dans l'ameublement et la décoration, a ouvert une nouvelle boutique à Tourville-la-Rivière. Des tables à manger et d'appoint, des canapés et des luminaires sont à retrouver en rayon. Le magasin est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 20h, et du vendredi au samedi de 9h30 à 20h dans la galerie du centre commercial tourvillais. A Barentin, PadelShot poursuit son expansion en Normandie avec l'ouverture d'un nouveau club. Sur place, les sportifs disposeront de 11 pistes de padel mais aussi d'espaces de détente, de restauration et de billard du lundi au vendredi de 10h à 23h et le week-end de 9h à 19h. Enfin du côté des Docks76 de Rouen, le centre commercial a accueilli une nouvelle boutique en juillet dernier : Jack&Jones, spécialiste du prêt-à-porter masculin. T-shirts, jeans, sweats et accessoires sont en vente de 10h à 20h du lundi au samedi.

PadelShot arrive à Barentin

Place du commerce. PadelShot arrive à Barentin
David Tlusek est manager au sein du complexe PadelShot à Barentin. - Christian Pedron

Ce complexe a ouvert près de Rouen au 136 boulevard de Normandie à Barentin. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 23h et le week-end de 9h à 19h.

Le complexe dispose de 11 terrains de padel double, un terrain simple, trois aires de tennis de table, un baby-foot, un billard et un restaurant. "Ce sera un lieu convivial et d'échange", précise David Tlustek, manager du lieu. Des tournois et des animations seront organisés toute l'année.

MiLOME, magasin d'ameublement

Place du commerce. MiLOME, magasin d'ameublement
Hélène Clémençon est la gérante du magasin MiLOME qui a ouvert dans la galerie marchande du centre commercial de Tourville-la-Rivière fin août. - Christian Pedron

Il s'est installé au sein du centre commercial de Tourville-la-Rivière. Il est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 20h, les vendredis et samedis de 9h30 à 20h.

C'est une franchise française spécialisée dans les canapés et tables en céramique. On y trouve de la décoration, des luminaires, des miroirs et des tableaux. "Tout est personnalisable sur les dimensions, les finitions et les couleurs", indique Hélène Clémençon, la gérante.

L'enseigne Jack&Jones s'installe aux Docks76

Place du commerce. L'enseigne Jack&Jones s'installe aux Docks76
Andrea Gallelli, responsable de magasin chez Jack&Jones aux Docks76 à Rouen, travaille avec Enzo Obé, assistant-manager.

Les Docks76 de Rouen accueillent une nouvelle boutique au rez-de-chaussée. Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h en continu.

Dans cette boutique, des t-shirts, des jeans et des sweats pour hommes sont en vente. En termes de styles, "on retrouve du basique et de l'original", précise Andréa Gallelli, responsable. Avec Enzo Obé, assistant-manager, ils conseillent les clients et s'occupent de l'encaissement.

