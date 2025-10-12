Place du commerce en Seine-Maritime. De l'ameublement, du padel et des vêtements

Cette semaine trois nouveaux commerces sont à découvrir à Tourville-la-Rivière, Barentin et Rouen. Il s'agit d'un magasin d'ameublement, d'un complexe sportif et d'un magasin de vêtements.

Décoration, sport et shopping

L'enseigne MiLOME, spécialisée dans l'ameublement et la décoration, a ouvert une nouvelle boutique à Tourville-la-Rivière. Des tables à manger et d'appoint, des canapés et des luminaires sont à retrouver en rayon. Le magasin est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 20h, et du vendredi au samedi de 9h30 à 20h dans la galerie du centre commercial tourvillais. A Barentin, PadelShot poursuit son expansion en Normandie avec l'ouverture d'un nouveau club. Sur place, les sportifs disposeront de 11 pistes de padel mais aussi d'espaces de détente, de restauration et de billard du lundi au vendredi de 10h à 23h et le week-end de 9h à 19h. Enfin du côté des Docks76 de Rouen, le centre commercial a accueilli une nouvelle boutique en juillet dernier : Jack&Jones, spécialiste du prêt-à-porter masculin. T-shirts, jeans, sweats et accessoires sont en vente de 10h à 20h du lundi au samedi.