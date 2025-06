Manche. Les Médiévales de Cerisy-la-Forêt et la foire de Lessay labellisées "Plus belles fêtes de France"

L'association Les Plus belles fêtes de France, qui aide à sauvegarder les fêtes traditionnelles locales, continue de développer son réseau avec un label du même nom. Dans la Manche, les dernières à l'avoir reçu sont les Médiévales de Cerisy-la-Forêt, et la foire de Lessay, mardi 17 juin.

Une fête grâce aux bénévoles

"Recevoir le label 'Les plus belles fêtes de France' est une immense fierté qui vient couronner l'engagement et la passion de nos bénévoles. Cette reconnaissance est essentielle, car elle souligne non seulement la richesse de nos traditions festives mais aussi la capacité de notre association à fédérer les bénévoles et à faire rayonner notre patrimoine bien au-delà de nos frontières", assure le président du comité Saint-Vigor et créateur des Médiévales de Cerisy, Michel Goupil. Le comité de labellisation a noté "la qualité de son organisation et sa capacité à rassembler les différentes générations autour de l'histoire et des richesses de la région." La prochaine édition aura lieu samedi 12 et dimanche 13 juillet.

Pour la foire Sainte-Croix de Lessay, "la foire est plus qu'un marché : c'est un rendez-vous intergénérationnel, un témoignage vivant du patrimoine rural normand, où le savoir-faire paysan est mis à l'honneur dans un esprit de transmission et de convivialité", reconnaît le label. Elle est aussi historiquement ancrée dans le territoire, étant millénaire.

Dans la Manche, le Carnaval de Granville est aussi labellisé. Les Médiévales, la foire Sainte-Croix et le Carnaval intégreront à l'automne un guide Michelin dédié aux fêtes locales.