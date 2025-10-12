Alençon. Trois blessés légers après un feu de cave dans le quartier de Perseigne

Les pompiers de l'Orne ont été mobilisés dans la soirée, samedi 11 octobre, pour un incendie dans un immeuble de cinq étages situé rue Anatole France, à Alençon. Le feu s'est déclaré dans la cave de ce bâtiment, situé dans le quartier de Perseigne.

Au total, une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, issus des centres de secours d'Alençon et Saint-Denis-sur-Sarthon.

Trois victimes

Le feu a pu être éteint juste avant minuit, au moyen d'une lance à incendie. Ce dimanche matin, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Orne fait savoir que trois victimes ont été transportées vers le centre hospitalier d'Alençon, pour des blessures légères. Toujours selon le Sdis, aucun relogement ne sera nécessaire, un seul appartement a par ailleurs été impacté par les fumées.

L'intervention s'est terminée vers 3h20 du matin.