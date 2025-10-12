En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alençon. Trois blessés légers après un feu de cave dans le quartier de Perseigne

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans la soirée, à Alençon, samedi 11 octobre, dans un immeuble du quartier de Perseigne. Trois personnes ont été légèrement blessées.

Publié le 12/10/2025 à 09h33 - Par Célia Caradec
Alençon. Trois blessés légers après un feu de cave dans le quartier de Perseigne
Une lance a été nécessaire pour venir à bout du sinistre. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les pompiers de l'Orne ont été mobilisés dans la soirée, samedi 11 octobre, pour un incendie dans un immeuble de cinq étages situé rue Anatole France, à Alençon. Le feu s'est déclaré dans la cave de ce bâtiment, situé dans le quartier de Perseigne.

Au total, une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, issus des centres de secours d'Alençon et Saint-Denis-sur-Sarthon.

Trois victimes

Le feu a pu être éteint juste avant minuit, au moyen d'une lance à incendie. Ce dimanche matin, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Orne fait savoir que trois victimes ont été transportées vers le centre hospitalier d'Alençon, pour des blessures légères. Toujours selon le Sdis, aucun relogement ne sera nécessaire, un seul appartement a par ailleurs été impacté par les fumées.

L'intervention s'est terminée vers 3h20 du matin.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alençon. Trois blessés légers après un feu de cave dans le quartier de Perseigne
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple