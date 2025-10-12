En ce moment Blink Twice (feat Myles Smith) SHABOOZEY
Le Havre. Avant la Transat, la navigatrice Violette Dorange en dédicaces pour son livre sur le Vendée Globe

Sport. A l'occasion de sa venue au Havre pour le départ de la Transat Café L'Or, Violette Dorange sera en dédicaces samedi 18 octobre, à la Fnac, pour présenter le livre dans lequel elle raconte son premier Vendée Globe.

Publié le 12/10/2025 à 10h50 - Par Célia Caradec
Violette Dorange raconte son premier Vendée Globe dans un livre, paru jeudi 9 octobre. Elle sera au Havre pour la Transat Café L'Or. - Vincent Curutchet / Alea

C'est l'un des visages qui aura marqué la dixième édition du Vendée Globe. Violette Dorange, benjamine de la course, a partagé sur les réseaux sociaux ses joies et ses déboires pendant ses 90 jours autour du monde. Une aventure que la navigatrice rochelaise conte aujourd'hui dans un livre, intitulé "Mon premier Vendée Globe" et paru jeudi 9 octobre, le même jour que celui du Havrais Charlie Dalin, vainqueur de l'édition 2024-2025 malgré un cancer.

Une carrière précoce

Attendue au Havre pour prendre le départ de la Transat Café L'Or sur l'Imoca Initiatives Cœur en double avec Samantha Davies, l'une de ses idoles, Violette Dorange fera escale samedi 18 octobre à la Fnac, pour une séance de dédicaces, à 17 heures.

L'occasion d'en savoir plus sur ce récit, inspiré du journal qu'a écrit et illustré la skippeuse, aujourd'hui âgée de 24 ans, pendant toute la durée de son premier tour du monde à la voile en solitaire. En préambule, Violette Dorange revient aussi sur ses premiers pas dans le monde de la voile, et notamment sur sa traversée de la Manche en optimist, entre l'Angleterre et Cherbourg, en 2016. Elle n'avait alors que 15 ans !

Pratique. Violette Dorange en dédicaces à la Fnac du Havre, Espace Coty, samedi 18 octobre à 17h. Gratuit.

