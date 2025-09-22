En ce moment Upside down DIANA ROSS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe, bientôt en dédicace pour son livre

Sport. Le skipper Charlie Dalin, natif du Havre, est attendu lundi 13 octobre à la librairie La Galerne pour présenter son livre, intitulé "La force du destin". Le vainqueur du Vendée Globe enchaînera par une séance de dédicaces.

Publié le 22/09/2025 à 12h26 - Par Célia Caradec
Le Havre. Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe, bientôt en dédicace pour son livre
Charlie Dalin a remporté le Vendée Globe, mardi 14 janvier. - Olivier Blanchet - Alea

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La force du destin, tel est le titre du premier ouvrage du skipper Charlie Dalin, natif du Havre. Dans ce récit, publié aux éditions Gallimard, le marin revient "sur son parcours, sur sa victoire sur le Vendée Globe et sur son état de santé", nous fait part sa maison d'édition.

Un récit de plus de 200 pages, écrit en collaboration avec le journaliste spécialiste de la voile, Didier Ravon, qui paraîtra en librairie jeudi 9 octobre.

Dédicaces à La Galerne

A l'occasion de cette parution, Charlie Dalin est attendu au Havre pour une rencontre à la librairie La Galerne, suivie d'une séance de dédicaces, lundi 13 octobre. La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire, via ce lien.

La couverture du livre de Charlie Dalin, à paraître le 9 octobre.La couverture du livre de Charlie Dalin, à paraître le 9 octobre. - Editions Gallimard

Ce sera la première rencontre publique au Havre avec le skipper depuis sa victoire sur le Vendée Globe, tour du monde en solitaire et sans escale qu'il a bouclé en 64 jours, mardi 14 janvier, pulvérisant de 10 jours le précédent record, détenu par Armel Le Cléac'h. Le Havrais avait dû annuler le reste de sa saison de course au large, dont sa participation à la Transat Café L'Or, entre Le Havre et la Martinique, pour raisons de santé.

Pratique. Charlie Dalin à la librairie La Galerne (148 rue Victor Hugo au Havre), lundi 13 octobre. Rencontre à 17h30, dédicaces à partir de 18h. Gratuit sur inscription. Plus d'infos ici.

Galerie photos
La couverture du livre de Charlie Dalin, à paraître le 9 octobre. - Editions Gallimard

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe, bientôt en dédicace pour son livre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple