Le Havre. Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe, bientôt en dédicace pour son livre

La force du destin, tel est le titre du premier ouvrage du skipper Charlie Dalin, natif du Havre. Dans ce récit, publié aux éditions Gallimard, le marin revient "sur son parcours, sur sa victoire sur le Vendée Globe et sur son état de santé", nous fait part sa maison d'édition.

Un récit de plus de 200 pages, écrit en collaboration avec le journaliste spécialiste de la voile, Didier Ravon, qui paraîtra en librairie jeudi 9 octobre.

Dédicaces à La Galerne

A l'occasion de cette parution, Charlie Dalin est attendu au Havre pour une rencontre à la librairie La Galerne, suivie d'une séance de dédicaces, lundi 13 octobre. La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire, via ce lien.

La couverture du livre de Charlie Dalin, à paraître le 9 octobre. - Editions Gallimard

Ce sera la première rencontre publique au Havre avec le skipper depuis sa victoire sur le Vendée Globe, tour du monde en solitaire et sans escale qu'il a bouclé en 64 jours, mardi 14 janvier, pulvérisant de 10 jours le précédent record, détenu par Armel Le Cléac'h. Le Havrais avait dû annuler le reste de sa saison de course au large, dont sa participation à la Transat Café L'Or, entre Le Havre et la Martinique, pour raisons de santé.

Pratique. Charlie Dalin à la librairie La Galerne (148 rue Victor Hugo au Havre), lundi 13 octobre. Rencontre à 17h30, dédicaces à partir de 18h. Gratuit sur inscription. Plus d'infos ici.