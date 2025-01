Vendée Globe. "La plus belle ligne d'arrivée de ma carrière" : la victoire de Charlie Dalin en images

Il était précisément 8 heures passées de 24 minutes et 49 secondes, ce mardi 14 janvier 2024, quand Charlie Dalin a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe, au large des Sables d'Olonne. Le marin, originaire du Havre, est arrivé au lever du jour, entouré d'une nuée de bateaux accompagnateurs venus saluer son exploit : boucler un tour du monde à la voile, en solitaire, en 64 jours. Du jamais vu.

De la joie et quelques larmes

"Je n'ai jamais vécu des émotions pareilles, a réagi Charlie Dalin dans les minutes qui ont suivi, c'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière". Contraint de patienter au large en attendant la marée haute, ce n'est qu'en début d'après-midi qu'il a pu emprunter le célèbre chenal des Sables, où étaient massées des dizaines de milliers de spectateurs, sous le soleil d'hiver.

Réputé peu expansif, le Normand a laissé éclater sa joie en arrivant au ponton. "On l'a eu !" a hurlé Charlie Dalin en sabrant le champagne. Il s'est dit, quelques instants plus tard, "le plus heureux du monde" et fier de rejoindre "la légende Michel Desjoyeaux" dans le club très fermé des marins qui auront, par deux fois, franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en tête. On l'a vu ensuite fendre l'armure et verser quelques larmes au moment de soulever le trophée qu'il convoitait avec son équipe depuis quatre ans.

Revivez ci-dessous les plus belles images de cette arrivée

Le Normand est arrivé à l'aube, un peu plus tard que les estimations faites la veille. - Olivier Blanchet - Alea

C'est la deuxième fois que Charlie Dalin coupe la ligne en position de leader, après l'édition 2021. - Jean-Louis Carli - Alea

L'entrée dans le chenal n'a pu se faire qu'à partir de 14h, en raison de la marée. - Mark Lloyd - Alea

Charlie Dalin a mis le feu au chenal ! - Vincent Curutchet - Alea