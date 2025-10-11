En ce moment Thank you DIDO
Bonne table à Caen. Le Bouillon Saint-Martin, une adresse généreuse et abordable

Economie. Installé dans les anciens murs de Chez Catherine, 21 place Saint-Martin, le Bouillon Saint-Martin régale les Caennais.

Publié le 11/10/2025 à 12h00 - Par Elvire Alix
Ezra Lelevé-Duval et Juliette Noirot sont les cogérants du Bouillon Saint-Martin.

Chemises blanches, gilets noirs et sourires chaleureux : dès le pas de la porte franchi, l'ambiance est posée. Le Bouillon Saint-Martin à Caen respecte toutes les règles du genre : convivial, généreux et surtout abordable.

Le respect des valeurs du bouillon

Au menu, des plats simples et réconfortants. J'opte pour des œufs mayonnaise en entrée, suivis d'un bœuf bourguignon accompagné de coquillettes, les deux plats signature de la carte. Le tout pour 16 euros seulement : imbattable. Attablée, je retrouve l'ambiance chaleureuse des bouillons, on se sourit entre clients, et on partage le sel et le poivre comme si nous étions à la même table. Mon plat arrive rapidement. Le bœuf, tendre et fondant, se marie parfaitement avec les coquillettes au petit goût de nostalgie. Je louche sur les profiteroles, promises comme gourmandises finales, mais je n'ai plus de place… Ce sera pour la prochaine fois.

Derrière cette nouvelle adresse, on retrouve Ezra Lelevé-Duval et Juliette Noirot. Les deux se sont rencontrés Chez Catherine, auparavant installé à la place du Bouillon Saint-Martin, qu'ils ont repris ensemble. Aujourd'hui cogérants, chacun tient son rôle : Ezra Lelevé-Duval en cuisine, Juliette Noirot au service.

Leur credo ? Proposer de bons plats faits maison à petits prix, à la manière de nos mères et grands-mères. "Aujourd'hui, aller au restaurant coûte tellement cher… On veut permettre aux gens de continuer à sortir, à partager un repas et à manger des produits de qualité", explique Ezra Lelevé-Duval.

Et le succès est déjà au rendez-vous. Ouvert le 23 septembre, l'établissement affiche complet midi et soir, sans réservation. "On est hyper heureux de voir l'enthousiasme des clients, ça fait chaud au cœur. On a beaucoup travaillé pour en arriver là", confie Juliette Noirot.

Que ce soit en duo ou en grandes tablées, le midi comme le soir, le Bouillon Saint-Martin donne envie de se retrouver autour d'un repas convivial et généreux.

Le bœuf bourguignon et coquillettes.

