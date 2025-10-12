Caen. Pourquoi Djibril Cissé est attendu à un tournoi de fléchettes ?

Un grand tournoi de fléchettes se déroule à Caen du 5 au 7 décembre, au Parc des expositions. Le samedi 6, une soirée de gala est organisée à l'occasion de ce French Darts Festival, réunissant trois stars mondiales de la discipline, et Thibault Tricole, meilleur joueur français.

Un DJ set d'une heure

Pour faire de ce grand spectacle une belle fête, un "dispositif scénique complet" sera proposé, avec une ambiance qui promet d'être exceptionnelle. Afin de clôturer l'évènement, un DJ set d'une heure sera proposé, après les matchs d'exhibition et la remise des prix. Celui-ci sera assuré par Tcheba, qui n'est autre que l'ancien footballeur et international français Djibril Cissé, passé par Liverpool ou l'Olympique de Marseille.