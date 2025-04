Inédit en France. Une compétition de fléchettes arrive à Caen, avec des stars de la discipline

On ne joue pas aux fléchettes que dans les bars. Ce sport, puisqu'il s'agit bien d'un sport, connaît un engouement phénoménal chez nos voisins anglo-saxons, et même d'une manière générale dans le nord de l'Europe. "Quand je vois le sport se développer partout et pas en France, je suis un peu frustré", confesse alors Thibault Tricole, seul tricolore professionnel, et 65e mondial. Mais un futur événement pourrait faire de Caen la place forte de la fléchette dans le pays : le French Darts Festival, à retrouver du 5 au 7 décembre prochain au Parc des expositions.

Les pratiquants en progression

L'événement proposera des tournois aux amateurs, en espérant attirer jusqu'à 1 500 joueurs. Aujourd'hui, il existe 2 200 licenciés dans le pays, une augmentation d'environ 500 en un an, preuve d'un réel engouement. "Dans les bars ça joue en permanence, plus qu'avant", assure le Breton. Depuis la diffusion des championnats du monde sur la chaîne L'Equipe 21, ce sport a pris de l'ampleur en France.

Et il faut dire que le spectacle est total. En reprenant les codes de la boxe, dans des arènes survoltées, les compétitions de darts attirent énormément. "Chaque spectateur est acteur de l'événement", assure Thibault Tricole. "Nous sommes aussi un peu à l'image du catch, chaque joueur incarne un personnage, on devient un peu iconique." Et justement, certains de ces joueurs iconiques, parmi les meilleurs du monde, seront aussi à Caen.

Un show devant 5 000 personnes

Le samedi soir, une soirée gala est organisée, avec des matchs d'exhibition opposant donc Thibault Tricole, mais aussi James Wade, 18e mondial, Ross Smith, 11e mondial, et Dave Chisnall, 9e mondial. Quelques joueurs plus tard, ces mêmes joueurs disputeront les championnats du monde.

Cette soirée qui s'annonce spectaculaire, ponctuée de musique et de jeux de lumières, pourra accueillir environ 5 000 personnes dans l'enceinte. "Il n'existe aucune référence en France, donc nous avons un gros travail à faire", concède Thibault Tricole. Mais les organisateurs sont ambitieux, et imaginent déjà l'avenir, si la première édition est un succès. Pierre Cormier, derrière l'organisation, n'hésite d'ailleurs pas à faire le parallèle avec l'Open de Caen, autre événement d'exhibition "qui vit plutôt bien" dans le secteur.

Alors si vous avez envie de vous mettre à la compétition, ce tournoi peut être l'occasion. "L'avantage de notre sport, c'est qu'on peut s'y mettre à n'importe quel âge. Il n'y a pas besoin d'avoir un physique particulier, c'est davantage un sport mental", argue Thibault Tricole. Et si vous avez simplement envie de passer une bonne soirée dans une ambiance conviviale et enflammée, la soirée du samedi soir est faite pour vous !