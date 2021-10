Caen. Le nouveau Palais des sports dévoilé

Compact, courbé, moderne, le nouveau Palais des sports de Caen (Calvados) a été dévoilé mardi 19 novembre 2019. "Le Palais des sports actuel n'est pas adapté au sport de haut niveau", indique Joël Bruneau, maire de Caen et président de Caen-la-Mer. Cette nouvelle structure sera située à côté du Zénith. "L'idée était d'avoir un projet fort et sculptural. On a décidé de mettre une série d'anneaux métalliques tout autour de la structure. Ils vont apporter un reflet, et notamment la verdure présente aux alentours", explique Nicolas Chabanne, l'architecte en charge du projet avec Eric Durand. Ces derniers avaient déjà travaillé ensemble sur le PFRS, Pôle de formation et de recherche en santé à Caen.

Une partie du parking sera semi-enterrée, puisqu'il y a une inclinaison du site. Au total, 450 places seront disponibles. "En l'installant juste à côté du Zénith et du Parc des expositions, on peut mutualiser les parkings", ajoute Joël Bruneau.

Un effet Chaudron

"On a calculé toutes les courbes du gradin de manière à être au plus près du hand et du basket, avec des gradins télescopiques qui permettent d'apporter les sièges à côté de l'aire de jeux", continue Nicolas Chabanne. Et Eric Durand d'ajouter : "on est au plus proche possible du terrain, à 4 mètres de la ligne latérale et 6 mètres des lignes de fonds".

L'intérieur du futur Palais des sports - Chabanne architecte - aer. studio

Ce Palais des sports permettra d'accueillir 1 200 spectateurs de plus qu'aujourd'hui, avec des aménagements spécifiques pour les partenaires des clubs. Pour Nicolas Chabanne : "c'est la locomotive des clubs, nous avons donc décidé de mettre 800 places, sur les 4 200, réservées à des offres VIP. On a également 1 000 m2 de réceptifs, sans oublier les terrasses pour les beaux jours".

Démarche écologique

"On est sur un projet superposé et compact avec moins de déperdition d'énergie, 600 m2 de panneaux solaires seront installés sur le toit et la lumière naturelle pourra éclairer le Palais pour les entraînements la journée par exemple." Ce projet, avec un budget estimé à 38 millions d'euros, devrait être livré en 2023.

