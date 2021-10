Caen. Caen : le Parc des expositions et le Centre des congrès changent d'exploitant

Une procédure de délégation de service public est en cours pour désigner le futur exploitant du Parc des expositions et du Centre des congrès de Caen (Calvados) pour les quatre prochaines années. Un nouveau gérant sera officialisé lundi 10 décembre 2018, à 18 heures, en conseil municipal.

Tous les salariés conservés

Le résultat est connu d'avance. C'est la grande entreprise spécialisée dans l'événementiel GL Events qui pilotera ces structures caennaises, pour les quatre prochaines années minimum, à la place de Caen Event.

"Nous nous sommes basés sur la pertinence de plusieurs critères, dans cette mise en concurrence entre Caen Event et GL Events : la pertinence du projet, la gestion technique des établissements ou encore le bilan économique de la société", explique Joël Bruneau, maire de Caen. "Nous avions deux dossiers de qualité. Mais GL Enents offre une meilleure proposition. On a choisi ce qui nous paraît meilleur pour la ville", ajoute-t-il.

Joël Bruneau, maire de Caen (à droite), en compagnie de Michel Le Lan, adjoint chargé des finances (à gauche), ont évoqué le résultat de la délégation de service public pour l'exploitation du Parc-expo et du Centre des congrès. - Simon Abraham

Tous les salariés actuels de Caen Event seront repris, soit 33 au total. GL Events prévoit même la création de cinq postes.

Créée en 1988, la société d'économie mixte Caen Event aura été gestionnaire du Parc des expositions et du Centre des congrès pendant trente ans. Une entreprise de 32 salariés, qui contraste avec le mastodonte qu'est GL Events. Une entreprise d'origine lyonnaise, implantée en France et à l'international. Elle compte 4 200 salariés à travers le monde, dans plus de 20 pays.

Actuellement, elle exploite notamment les Parcs des expositions de Metz, Strasbourg ou encore Toulouse. Son chiffre d'affaires est de 950 millions d'euros.