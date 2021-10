À moins d'un mois de la primaire de la droite et du centre, prévue entre le 20 et le 27 novembre 2016, François Fillon poursuit sa campagne par une étape en Normandie. Annoncé par son comité de soutien fin septembre, composé de huit élus normands, le meeting caennais est l'occasion de rappeler les objectifs et les convictions de l'ex premier ministre. Plus de six cents personnes étaient présentes au Centre des congrès de Caen (Calvados) pour encourager leur favoris, dont Joël Bruneau, maire de Caen. Selon lui, "il faut soutenir François Fillon pour la qualité de son projet et la constance de ses positions. C'est assurément l'homme qu'il nous faut pour la France."

Des sondages peu encourageants pour François Fillon

Malgré les intentions de vote pour la primaire de la droite et du centre, François Fillon continue d'y croire et tente de convaincre lors de ses meetings. Selon les derniers sondages publiés (Kantar Sofres, Ifop et Harris Interactive) il est encore largement devancé par Alain Juppé, Nicolas Sarkozy ou même Bruno Le Maire, arrivant en quatrième position. Armé d'un programme économique ultralibéral, il souhaite notamment réformer l'éducation, le monde de l'entreprise et surtout la gestion des dépenses publiques. Selon lui, "la France étouffe sous le poids de la bureaucratie, il faut la libérer de ces contraintes."

Quatre semaines pour convaincre

Il lui reste tout juste un mois pour renverser la balance des enquêtes d'opinions et rattraper ses rivaux. François Fillon sera à Toulouse le 25 octobre 2016 pour une prochaine réunion publique et le 28 octobre à Cannes.

