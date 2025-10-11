[Actualisé] Sud Manche. Trois personnes, dont un enfant de 7 ans, décèdent dans l'incendie d'une maison

"Les corps de l'enfant de 7 ans et de sa maman ont été retrouvés", indique le procureur de Coutances.

Dramatique incendie dans le sud-Manche. Une maison a pris feu au lieu-dit Le Pavement à Poilley. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi 11 octobre, vers 4h du matin, au rez-de-chaussée de l'habitation. Un homme est mort, tandis qu'une femme, annoncée d'abord comme blessée grave par le Sdis de la Manche, et un enfant de 7 ans étaient toujours recherchés par les secours, a indiqué le parquet de Coutances. Un enfant de 2 ans, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital. "Ses jours ne semblent pas en danger, mais toute précaution doit être prise sur ce point", souligne le parquet.

Les recherches sont rendues difficiles par les dégâts causés par l'incendie, qui ont fragilisé la structure de la maison. Le bilan du Sdis de la Manche, un peu plus d'une heure après l'incendie, faisait état d'un risque de propagation à l'étage et aux maisons voisines. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers étaient sur place.