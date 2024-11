Rouen. "On a eu des grosses journées de forte affluence" : bilan positif pour la foire Saint-Romain 2024

Les forains peuvent avoir le sourire. Cette année, le bilan de la foire Saint-Romain à Rouen est plutôt positif avec le retour en masse des visiteurs après une année 2023 ternie par les mauvaises conditions météo. "On est entre le million et demi et les deux millions de visiteurs cette année", se félicite Karl Morel, représentant des forains de la Saint-Romain à Rouen. "On a vraiment eu des grosses journées de forte affluence. On n'avait pas vu ça depuis les quais", poursuit Karl Morel. Le forain estime que cette édition fait partie des meilleures depuis l'installation de la foire sur l'esplanade Saint-Gervais, avec celle qui a suivi la fin de la pandémie. "Cela nous remonte le moral."

• A lire aussi. Inflation : comment forains et clients réduisent-ils la facture ?

Sans surprise, c'est bien la météo qui a fait le succès de la foire cette année. "L'année dernière, on n'a eu qu'un seul jour sans pluie. Cette année, il y a seulement eu deux jours de pluie donc c'est sûr que c'est mieux quand on a ce temps-là." Le calendrier a pu jouer également avec les différents jours fériés permettant aux clients de profiter des ponts pour venir sur la foire. Tout comme la mise en place par la mairie de la gratuité des transports pendant l'événement. "J'espère que ça va revenir l'an prochain, on va travailler avec la municipalité pour que ça se passe comme ça", annonce Karl Morel.

• A lire aussi. Un bobsleigh qui file à 100km/h : j'ai testé l'un des plus vieux manèges de la foire Saint-Romain

C'est désormais l'heure du démontage des attractions, sous la pluie cette fois-ci, signant la fin de la saison pour bon nombre de forains. Certains vont tout de même jouer les prolongations avec l'ouverture des différents marchés de Noël et fêtes de fin d'année. Rendez-vous donc l'an prochain sur l'esplanade Saint-Gervais pour le retour de la Saint-Romain.