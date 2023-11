Rouen. Avec la pluie, un bilan très mitigé pour la foire Saint-Romain

Ils n'ont pas été gâtés par la météo. A l'heure de démonter les manèges de la foire, lundi 20 novembre, les forains font grise mine pour certains. Il faut dire qu'il a plu quasiment tous les jours pendant ce mois de festivités, sur l'esplanade Saint-Gervais, sans compter une journée à 0 entrée avec la fermeture pour le passage de la tempête Ciaran, jeudi 2 novembre. Karl Morel, le représentant des forains, assure malgré tout que le pire a été évité. "C'est une année humide mais la fréquentation a été bonne par rapport au temps. Ce n'est pas une super année, mais ce n'est pas la cata", assure-t-il, jugeant la fréquentation en baisse de 20 à 25 % par rapport à l'année précédente. Les chiffres officiels n'ont pas encore été communiqués à l'heure d'écrire ces lignes.

Des manèges à sensations plus touchés

Mais le représentant des forains estime à environ 1 million de personnes la fréquentation sur le temps de la foire, selon ses premières remontées. Elle était plutôt à 1,5 en 2022.

Pour ce qui est du chiffre d'affaires, toutes les activités n'ont pas été touchées de la même manière. "Les manèges couverts, on est moins pénalisés", assure Karl Morel, qui lui propose des autos tamponneuses. Les vendredis et samedis soir, frais et humides, ont en revanche pu décourager certains jeunes adeptes des manèges à sensations. Il y avait toujours la possibilité de se venger sur les crêpes et les croustillons. Les stands de nourriture ont peut-être aussi un peu moins souffert de la pluie. "Pour nous, ça a été, les gens ont quand même sorti de l'argent", assure Adelina Rosu, qui a servi à manger sur la foire.

Tous en tout cas espèrent que 2024 sera plus clémente, côté météo.