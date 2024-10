Emission spéciale. Manèges, grillades et croustillons : Tendance Ouest en direct de la foire Saint-Romain !

Elle est attendue chaque année avec impatience par tous les Rouennais et Seinomarins. La foire Saint-Romain, la deuxième plus grande de France, est de retour depuis le samedi 18 octobre sur l'esplanade Saint-Gervais.

• Lire aussi. Comment s'y rendre ? Où stationner ? Les temps forts ? Tout ce qu'il faut savoir sur la foire Saint-Romain

Au programme de ces deux semaines de fête : plus de 200 attractions, des plus traditionnelles jusqu'aux plus extrêmes, des restaurants devenus emblématiques et bien sûr des gaufres, beignets, barbes à papa, croustillons...

A la rencontre des acteurs emblématiques de la foire

Mercredi 23 octobre, jour des enfants, Tendance Ouest s'installe de 12h à 13h sur l'esplanade pour une émission spéciale dédiée à cet événement unique. Votre radio préférée vous emmène à la rencontre des acteurs qui font de la Saint-Romain un rendez-vous incontournable pour des centaines de milliers de Normands.

Et comme nous ne faisons jamais les choses à moitié, Tendance Ouest propose un jeu à cette occasion. Rendez-vous sur place pour participer : il y aura un très, très joli cadeau à gagner !