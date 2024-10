Rouen. Inflation : comment forains et clients réduisent-ils la facture ?

Carburant ou électricité, que vous soyez clients ou forains, le poids de l'inflation pèse sur les finances. Comment alors profiter d'un événement aussi festif que la foire Saint-Romain lorsque le porte-monnaie fait grise mine ? Si le prix des attractions augmente d'année en année, c'est que les forains n'ont parfois pas d'autre choix que de répercuter leurs charges, même s'ils restent discrets sur leurs finances. En même temps, il faut continuer d'attirer le public. C'est cet équilibre qui est difficile à trouver. Philippe Gillot, originaire du Loiret, tient un labyrinthe pour enfants sur la Saint-Romain. Cela fait 6 ans qu'il possède ce manège, et il essaye de venir régulièrement sur la foire de Rouen, importante source de revenu pour lui. "Je suis en zone bleue, cela veut dire que je ne suis pas un régulier mais j'essaie de venir le plus souvent possible", lance-t-il en installant son attraction. Pour lui, le succès de la foire, "c'est complètement aléatoire". Cela dépend en partie de la météo et en la matière les forains n'ont pas été très gâtés la saison dernière. Comme beaucoup d'autres, Philippe Gillot a changé tout son éclairage en ampoules LED afin de réduire sa facture. Il fera tout de même un geste pour la journée promotionnelle prévue mercredi 13 novembre. "Je pense faire des rabais entre 20 et 30 %."

Optimiser les coûts du transport

et des manèges

"On est chef d'entreprise donc il faut qu'on arrive à gagner notre vie et en même temps faire venir nos clients, pour cela il faut mettre les bouchées doubles", déclare de son côté Karl Morel, qui tient l'auto-tamponneuse l'As du Volant. "Avant, j'essayais d'embaucher plus de personnes lors du montage (du manège) là je fais beaucoup moi-même." Le forain fait aussi des économies sur le transport en optimisant les voyages avec moins de camions. Certains font même du covoiturage de manèges. Les moteurs nouvelle génération ont permis aussi de réduire la facture, et certaines pratiques changent. "Par exemple, la pompe qui sert à faire tourner le manège fonctionnait toute la journée ; maintenant il y a des systèmes de 'start and stop' comme dans les voitures." Malgré tous ces petits gestes, la saison des foires ne suffit pas toujours pour finir l'année. Olivier Lestienne, qui tient un jeu de pièces depuis plus de 15 ans sur la Saint-Romain est contraint de travailler pendant la "trêve hivernale", juste après la foire de Rouen. "Arrêter deux ou trois mois, ce n'est pas envisageable", explique celui qui fait les marchés de Noël dans le Nord avec des stands alimentaires et compense avec une deuxième activité autour du polyester. Il faut dire que le forain ne reprend la saison que courant mars à Béthune. L'équilibre est encore plus difficile à trouver pour les grosses attractions. Fleure Isabelle, cogérante d'un grand train fantôme à la Saint-Romain avec son mari, s'est résignée à augmenter ses prix. Il lui faut six convois pour transporter toute son attraction.

Avec l'augmentation du gasoil, la maintenance, les pièces à changer, "depuis 3 ans, nous sommes obligés d'augmenter, forcément les clients râlent un peu au début", poursuit la foraine qui travaille parfois à perte. D'ailleurs, le couple est obligé de faire les grosses foires pour rentabiliser le manège. "La foire du Trône à Paris, c'est 50% de notre chiffre d'affaires par exemple." Et les rentrées d'argent ont été encore plus maigres cette année, la foire parisienne ayant dû être écourtée d'un mois en raison des Jeux olympiques de Paris.