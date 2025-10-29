Rouen. A la foire Saint-Romain, le nouveau train Scare Factory mêle araignées, monstres et squelettes

La foire Saint-Romain de Rouen se poursuit jusqu'au dimanche 23 novembre sur l'esplanade Saint-Gervais. Cette année, parmi les nouveautés il y a le Scare Factory, un nouveau train fantôme qui s'adresse aux enfants de 3 ans et plus. Mardi 28 octobre, certains visiteurs l'ont testé pour la première fois.

"Ça fait super peur"

"Ça fait peur et en même temps c'est drôle", confie Verlaine Rullaud en sortant du Scare Factory. "On se fait attaquer, on voit des araignées, des monstres et des squelettes", décrit-elle. "Les enfants ont eu plus peur que prévu", ajoute Pascal Basile, venu à la foire Saint-Romain en famille. "Pour moi c'était rigolo, j'ai pu les voir s'amuser et en même temps avoir peur. C'était un peu le but de ce train fantôme là finalement", assure ce dernier. Romane Ragot, 10 ans et demi, était assise un peu plus loin. Lorsqu'elle s'est levée pour se diriger vers la sortie, elle a tout de suite lancé à sa famille qui l'attendait : "Ça fait super peur ! Il y a des rires, des bonshommes. J'ai dû fermer les yeux !"

Dans le nouveau train fantôme Scare Factory de la foire Saint-Romain de Rouen, même les sièges font peur. - Justine Carrère

Un train qui plaît aux enfants comme aux adolescents

"C'était cool, il y avait des personnes qui nous touchaient avec leurs mains et même une tronçonneuse à la fin", raconte César Jaume, 16 ans. Selon lui, "même si ça faisait un peu peur, j'ai bien aimé et je pense même que c'est adapté aux plus jeunes". Jenny Grout, 9 ans et demi, a en effet apprécié ce nouveau train fantôme même si "j'ai eu peur lorsque quelqu'un m'a touché l'épaule. J'ai crié".

A noter aussi que durant toute la période de la foire et sur l'ensemble du réseau Astuce tous les mercredis, dimanches et jours fériés en plus de la gratuité habituelle le samedi, les transports sont gratuits.