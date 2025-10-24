En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Rouen. De la légende du monstre à la foire d'aujourd'hui : retour sur l'histoire presque millénaire de la Saint-Romain

Loisir. La foire Saint-Romain de Rouen est devenue au fil des siècles un rendez-vous incontournable à Rouen. Mais saviez-vous que l'événement n'a pas toujours accueilli des manèges à sensations fortes ?

Publié le 24/10/2025 à 07h30 - Par Justine Carrère
Ici, la foire Saint-Romain de Rouen en 1935. - Archives départementales 76

La foire Saint-Romain est de retour du 24 octobre au 23 novembre à Rouen sur l'esplanade Saint-Gervais. Elle se caractérise aujourd'hui par la présence de manèges à sensations, chichis et restaurants de cochon grillé mais ça n'a pas toujours été le cas. Son origine remonte à il y a plus de 900 ans. Elle s'appelait autrefois "foire du Pardon" et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'elle prend le nom de foire Saint-Romain.

L'histoire de la Saint-Romain à Rouen

L'origine de la foire Saint-Romain remonte au XIe siècle, lors du transfert des reliques de saint Romain depuis l'église Saint-Romain (aujourd'hui Saint-Godard) vers la cathédrale de Rouen. Cet événement est distinct de la tradition aujourd'hui disparue qui permettait de gracier un condamné à chaque Ascension. En effet "au XIIe siècle, les chanoines décident de gracier chaque année un prisonnier en souvenir de celui qui a aidé saint Romain", précise Franck Adam, animateur culturel et créateur de Rouen en couleurs. Selon la légende, "au-delà des remparts dans la partie est, il y avait des marécages. La légende raconte qu'un monstre y vivait", explique Aurélie Daniel, animatrice culturelle et créatrice des Balades rouennaises. Saint Romain, accompagné d'un condamné à mort, aurait donc affronté cettedite créature : un signe de croix aurait suffi à l'assagir avant qu'elle ne soit brûlée sur le parvis de la cathédrale. En 1079, l'archevêque de l'époque institue une procession religieuse pour le transfert des reliques de saint Romain : "C'était une grande fête, on pourrait même dire une grande foire", souligne Aurélie Daniel.

La foire du Pardon évolue au fil du temps

La foire se tenait autrefois sur le champ du Pardon, situé aujourd'hui au-dessus de la place Beauvoisine, d'où le nom "foire du Pardon". Selon Aurélie Daniel, "des marchands vendaient des tissus, du bétail et au fil des siècles, des troubadours et des acrobates sont arrivés". Au XVIIIe siècle, en raison de son ampleur de plus en plus conséquente, la foire est déplacée sur les boulevards, entre la place Cauchoise, la place Saint-Hilaire et le Boulingrin et ce, "de la Révolution française jusqu'au XXe siècle, avant qu'elle n'arrive sur les quais rive gauche en 1983", indique Franck Adam. Cette foire au départ religieuse puis commerciale, se transforme alors en fête foraine.

A la fin du XIXe siècle, le cirque en dur est construit en 1894 place du Boulingrin. C'est à cette époque que sont aussi présentées les premières projections cinématographiques. "Les Rouennais ont donc pu découvrir le cinéma pour la première fois à Rouen", complète Aurélie Daniel. A la fin du XIXe siècle, la "foire du Pardon" devient "foire Saint-Romain" et en 1931, le monument national aux morts des forains est érigé au Boulingrin. Dans les années 1980, la foire se situait sur les quais rive gauche et "en 2015, les forains ont bloqué la ville parce qu'on leur a annoncé qu'ils devaient déménager. Ils vont provoquer un mouvement de colère des Rouennais", se souvient Franck Adam. Finalement, la foire Saint-Romain déménage bien et s'installe sur l'esplanade Saint-Gervais à Rouen. Aujourd'hui encore avec ses manèges à sensations fortes, ses gourmandises et ses jeux divers, l'événement continue de fédérer toutes les générations et réunit chaque année plus de 1,5 million de visiteurs.

La fréquentationde la foire Saint-Romainen chiffres

La grande roue sera cette année plus haute et plus grande : elle fera 10m de plus qu'en 2024.

Chaque année la foire Saint-Romain de Rouen accueille selon l'Office du tourisme de Rouen plus de 1,5 million de visiteurs. Des chiffres en constante évolution par rapport aux années précédentes. Précisions.

La foire Saint-Romain de la ville aux cent clochers attire chaque année plus de 1,5 million de visiteurs selon l'office du tourisme de Rouen et Karl Morel, représentant des forains à Rouen. En 2023, les forains ont malgré tout tiré un bilan assez mitigé lors de cette édition de la foire Saint-Romain car perturbée par une météo maussade. Selon le porte-parole des forains rouennais, la fréquentation était en baisse de 20 à 25% par rapport à l'année 2022. L'an passé, les chiffres étaient bien meilleurs, elle a comptabilisé entre un million et demi et deux millions de visiteurs. Cette année, les forains comptent en attirer plus de 1,5 million sur toute la durée de l'événement même avec une semaine de vacances scolaires en moins. Et tout est fait pour. Au total, 300 manèges seront présents pour cette nouvelle édition dont deux nouveaux manèges à sensations fortes qui restent encore secrets. Autre nouveauté prévue, la grande roue sera cette année plus haute et plus grande : elle fera 10m de plus qu'en 2024.

