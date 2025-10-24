En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Le Havre. Tempête Benjamin : un octogénaire chute d'un toit

Sécurité. Après le passage de la tempête Benjamin, un homme de 78 ans est monté sur le soit de sa maison au Havre, jeudi 23 octobre, pour effectuer des réparations. L'individu a fait une chute de six mètres. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue.

Publié le 24/10/2025 à 08h42 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Tempête Benjamin : un octogénaire chute d'un toit
Un homme de 78 ans en urgence absolue. Il voulait réparer le toit de sa maison endommagé par la tempête Benjamin. - Unsplash

Il voulait réparer les dégâts occasionnés par la tempête Benjamin sur la toiture de sa maison. Un homme de 78 ans a fait une chute de six mètres, jeudi 23 octobre vers 17h30, rue Marmiesse au Havre.

La victime, en arrêt cardio-respiratoire, a été réanimée sur place par les secours. Il a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital.

Un homme de 48 ans, qui tenait l'échelle qui a permis à la victime de monter sur le toit, a été légèrement blessé par la chute de l'octogénaire. Il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser. Une femme de 48 ans, présente au moment du drame, a été choquée.

