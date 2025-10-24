Le Havre. Tempête Benjamin : un octogénaire chute d'un toit

Il voulait réparer les dégâts occasionnés par la tempête Benjamin sur la toiture de sa maison. Un homme de 78 ans a fait une chute de six mètres, jeudi 23 octobre vers 17h30, rue Marmiesse au Havre.

La victime, en arrêt cardio-respiratoire, a été réanimée sur place par les secours. Il a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital.

Un homme de 48 ans, qui tenait l'échelle qui a permis à la victime de monter sur le toit, a été légèrement blessé par la chute de l'octogénaire. Il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser. Une femme de 48 ans, présente au moment du drame, a été choquée.