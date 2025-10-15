Insolite. Quel est le chien qui coûte le plus cher aux Normands ? Un classement qui surprend

L'étude annuelle menée par Rover met en lumière le véritable prix de l'amour canin en Normandie. Si adopter un chien est avant tout une histoire de cœur, le portefeuille, lui, ressent vite les effets de cette affection.

Entre soins vétérinaires, nourriture, toilettage et accessoires, certaines races exigent un budget mensuel bien plus important que d'autres. Et la première place du chien le plus cher en Normandie risque d'en étonner plus d'un.

Le berger australien, roi du budget (et du cœur)

Star incontestée de la région, le berger australien séduit les Normands par son intelligence, sa loyauté et son énergie débordante. Mais cette vitalité a un prix : entre 80€ et 110€ par mois selon Rover.

Très actif, ce chien nécessite une alimentation adaptée et des sorties fréquentes : un bonheur pour les maîtres sportifs, mais une charge non négligeable pour leur portefeuille.

Le golden retriever, un amour qui se paie aussi

Toujours aussi populaire, le golden retriever reste une valeur sûre. Avec son regard doux et son tempérament affectueux, il fait fondre les familles… avant de leur rappeler qu'un grand chien, ça coûte cher.

Rover estime son budget mensuel entre 90€ et 120€, en raison de son appétit et de ses besoins en soins réguliers. Mais difficile de résister à sa joie de vivre contagieuse.

Les chiens croisés, champions du rapport qualité-prix

En troisième position, les chiens croisés séduisent de plus en plus de Normands. Leur diversité, leur résistance et leur caractère adaptable en font des compagnons idéaux. Côté finances, ils représentent souvent une option plus douce, avec un budget moyen compris entre 70€ et 100€ par mois.

Un amour qui n'a pas de prix… ou presque

Malgré l'inflation et la hausse des tarifs vétérinaires, les propriétaires normands restent attachés à leurs compagnons à quatre pattes. Plus qu'un simple animal, le chien est devenu un véritable membre de la famille, un lien émotionnel qui justifie des sacrifices financiers.

L'étude de Rover rappelle que, derrière chaque balade en forêt ou séance de câlins, se cache un engagement durable, à la fois affectif et économique.