Caen. Une auto-école destinée aux personnes en situation de handicap

Economie. Moov'Hop est une auto-école caennaise qui propose des formations adaptées à toutes les personnes en situation de handicap qui souhaitent passer le permis sur des véhicules spécialisés.

Publié le 15/10/2025 à 16h45 - Par Elvire Alix
L'auto-école MoovHop est située au 25 rue Thibet à Caen. - Elvire Alix

Apprendre à conduire avec un handicap, c'est désormais possible à Caen grâce à MoovHop, première auto-école entièrement destinée aux personnes en situation de handicap en Normandie. Installée depuis un an au 25 rue Thibet, elle accueille aujourd'hui entre 75 et 80 élèves, tous accompagnés dans un apprentissage sur mesure.

Une pédagogie sur mesure

"L'examen est le même pour tous, mais la pédagogie est adaptée à chaque situation", explique Karine Liégard, enseignante de la conduite depuis plus de 20 ans, d'abord dans des auto-écoles classiques, puis dans l'associatif.

L'équipe privilégie une approche personnalisée, avec des micro-objectifs et une décomposition des gestes pour progresser étape par étape. "On accompagne chaque élève jusqu'au bout. Ils sont tout à fait capables de passer le permis, et sont souvent même plus motivés", souligne-t-elle.

Pour Sylvain Le Gloan, son collègue, cette diversité est une véritable richesse : "Nous avons la chance de pouvoir accueillir toutes les personnes en situation de handicap, qu'il soit sensoriel ou moteur. Nous formons par exemple en ce moment notre première élève malentendante, avec l'aide d'un interprète."

Des outils adaptés à chaque élève

Les véhicules sont entièrement adaptables selon les besoins de chaque apprenant. Notamment pour les personnes paraplégiques, citons quelques dispositifs :

• Le "cercle au volant", un accélérateur circulaire installé autour ou à l'intérieur du volant. Il suffit d'appuyer légèrement avec les mains pour accélérer, ce qui permet de conduire sans utiliser les jambes.

• La "poignée moto" est une poignée tournante, généralement fixée sur le volant ou à proximité. En la tournant, on contrôle l'accélération, comme sur une moto

• La "gâchette" est un petit levier à actionner avec le doigt ou la main pour accélérer ou freiner. Très précis et réactif, ce système est souvent choisi par les personnes ayant une mobilité réduite très importante.

L'auto-école dispose également d'un simulateur de conduite adapté, un outil précieux pour s'exercer dans des conditions sécurisées.

