Caen. Handicap : cette start-up de Normandie se bat pour rendre le web accessible à tous

Les sites web du Conseil régional de Normandie, de Caen la mer, ou plus récemment de Ouistreham, se sont dotés du logiciel HeadPilot. Développé par la société normande AccessMan, il permet aux individus concernés par des handicaps moteurs de naviguer sur internet.

Fonctionne grâce à la reconnaissance faciale

Disponible en téléchargement libre et gratuit, le logiciel fonctionne simplement à l'aide d'une webcam et d'un algorithme de reconnaissance faciale. Un capteur identifie les mouvements de la tête, dont les hochements sont coordonnés avec un curseur à l'écran. Toutes les fonctionnalités classiques d'une souris d'ordinateur et d'un clavier visuel sont ainsi disponibles.

En revanche, les utilisateurs n'ont accès qu'aux sites répertoriés ayant souscrit au logiciel. Le moteur de recherche du logiciel AbilityBrowser catalogue les sites partenaires. "La nouvelle version du logiciel, AbilityBrowser, qui remplace HeadPilot, facilite le référencement du site. En cinq minutes c'est accessible, à la différence de HeadPilot qui demandait davantage de modifications", explique Jules Figard, responsable du développement commercial du logiciel. L'installation est payante pour les sites web, entre 250 € et 5 000 €.

"Contribuer à la réduction des inégalités"

"Le monde numérique est inaccessible pour certaines personnes. Nous voulons contribuer à l'effacement de ces inégalités." Le message de l'entreprise normande se veut encourageant quant à une accessibilité équitable, pour le plus grand nombre, aux outils technologiques. "Nous voulons nous développer le plus largement possible afin de rendre accessibles les différents outils d'internet à tous, notamment l'e-commerce", confie Jules Figard.

Et pour les malvoyants ?

La société travaille en partenariat avec des ergothérapeutes et des hôpitaux, mais également avec la faculté de sciences de l'université de Caen. "Pour répondre aux besoins de tous, nous nous développons en partenariat avec des professionnels du handicap", ajoute-t-il.

Une interface à destination des malvoyants est également en cours de développement.

