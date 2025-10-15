En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
Petit-Couronne. Un jeune homme arrêté au volant sans permis et positif à l'alcool et aux stupéfiants

Sécurité. Un jeune homme de 24 ans a été contrôlé au volant de sa voiture, mardi 14 octobre à Petit-Couronne. Son permis était annulé et il conduisait alcoolisé et sous stupéfiants.

Publié le 15/10/2025 à 14h13 - Par Gilles Anthoine
Un jeune de 24 ans contrôlé au volant d'une voiture, avec un permis annulé. Il était aussi positif à l'alcool et aux stupéfiants.

Mardi 14 octobre peu avant 22h30, la police de Rouen était en patrouille avenue Jean-Jaurès à Petit-Couronne. Les agents aperçoivent une voiture en face d'eux tourner sans clignotant sur la rue Marguerite Yourcenar. Le véhicule finit par s'arrêter au fond d'une impasse, dans un lieu réputé pour ses rassemblements de jeunes.

Les policiers décident de contrôle le véhicule. Le conducteur de 24 ans tente dans un premier temps d'expliquer qu'il n'était pas au volant mais à la place du passager. Formellement reconnu, le jeune n'avait pas de permis et sentait fortement l'alcool.

Un attroupement s'est rapidement formé autour du véhicule contrôlé. La police a dû faire appel à des renforts pour rester maîtresse de la situation.

Le jeune conducteur a été amené au commissariat alors que son passager de 25 ans n'a pas été inquiété. L'automobiliste a été contrôlé positif au cannabis et à l'alcool, 1,22 gramme d'alcool par litre de sang.

