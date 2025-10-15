Petit-Couronne. Un jeune homme arrêté au volant sans permis et positif à l'alcool et aux stupéfiants

Mardi 14 octobre peu avant 22h30, la police de Rouen était en patrouille avenue Jean-Jaurès à Petit-Couronne. Les agents aperçoivent une voiture en face d'eux tourner sans clignotant sur la rue Marguerite Yourcenar. Le véhicule finit par s'arrêter au fond d'une impasse, dans un lieu réputé pour ses rassemblements de jeunes.

Les policiers décident de contrôle le véhicule. Le conducteur de 24 ans tente dans un premier temps d'expliquer qu'il n'était pas au volant mais à la place du passager. Formellement reconnu, le jeune n'avait pas de permis et sentait fortement l'alcool.

Un attroupement s'est rapidement formé autour du véhicule contrôlé. La police a dû faire appel à des renforts pour rester maîtresse de la situation.

Le jeune conducteur a été amené au commissariat alors que son passager de 25 ans n'a pas été inquiété. L'automobiliste a été contrôlé positif au cannabis et à l'alcool, 1,22 gramme d'alcool par litre de sang.