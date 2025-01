Calvados. Incarcéré à Ifs, il répondait de transport, offre et acquisition de stupéfiants

Le 25 mars dernier, les gendarmes reçoivent l'appel d'une femme. Elle a peur, car son fils menace de la frapper et de mettre le feu chez elle, à Clécy, dans le Calvados. Sur place, ils trouvent l'homme sur le palier, qui indique être venu chercher des affaires qui étaient dans un carton. Ils échangent avec la mère, qui est très stressée.

Plusieurs grammes de cocaïne retrouvés

Dans le carton, les forces de l'ordre découvrent 18g de cocaïne, neuf téléphones et quatre billets de 20 euros. Dans une chambre, ils trouvent une balance de précision, du matériel pour la culture de cannabis, d'autres téléphones et 100 euros.

Le trentenaire a disparu entre-temps. La mère est entendue. Elle précise qu'elle est inquiète, car son fils est violent et s'impose chez elle. Il conduit sans permis et sans assurance parce que "cela coûte trop cher". Le prévenu est géolocalisé. Interpellé, il reconnaît vendre de la cocaïne sans en consommer. Il raconte qu'on lui a proposé d'en vendre et qu'il a accepté pour avoir un peu d'argent. Cela lui a rapporté 440€.

Prison ferme

A la barre, au tribunal de Caen jeudi 16 janvier, il confirme qu'il conduit sans permis et sans assurance, car tout est trop cher. La présidente précise qu'il a 17 mentions à son casier judiciaire pour vol aggravé, en récidive, outrages, dégradations, stupéfiants, conduite sans assurance ni permis, violences sur conjoint.

Dans son réquisitoire, le procureur dit que pour le prévenu, déjà incarcéré à la prison de Caen-Ifs depuis le 4 août, "la fin justifie les moyens. Il a un recul très limité par rapport aux événements". Il demande de la prison ferme. Pour l'avocate de la défense, son client "est désarmant de sincérité". Il a eu un parcours difficile. La vie ne l'a pas épargné.

Après délibéré, Hugo Sarrach est condamné à 8 mois de prison avec mandat de dépôt immédiat et confiscation des scellés.