Justice. Un pickpocket parisien condamné et interdit de séjour dans le Calvados

Dans la nuit du 22 au 23 août, un homme d'une quarantaine d'années a profité de l'ambiance festive de plusieurs bars de nuit à Caen pour approcher des clients et leur dérober leurs cartes bancaires. Grâce à un "mode opératoire bien rodé" , selon la police nationale du Calvados, ce pickpocket expérimenté a ensuite effectué de nombreux retraits et paiements frauduleux.

Un pickpocket multirécidiviste

L'enquête a rapidement permis d'identifier l'auteur des faits et de le relier à d'autres vols commis selon le même procédé. Originaire de la région parisienne, il a été jugé et condamné mercredi 15 octobre à deux ans de prison ferme, assortis d'une interdiction de séjour dans le Calvados pendant trois ans.