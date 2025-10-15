Rouen. Le projet de Pôle Muséal se poursuit malgré la fronde de quelques réticents

Doté d'un budget de 70 millions d'euros, le projet du Pôle Muséal Beauvoisine se poursuit. L'heure est toujours au déplacement des œuvres des collections du musée pour permettre le début des travaux en attendant l'arrivée du Centre de conservation et de restauration des musées de la Métropole Rouen Normandie, début 2026.

"On en a encore pour 12 mois avant le début des travaux", assure Mathilde Schneider, directrice du Pôle Muséal Beauvoisine. "Transférer 700 000 items de collections, cela prend un peu de temps." Le projet consiste à fusionner le Muséum d'Histoire naturelle et le musée des Antiquités. Il fait toujours l'objet d'une fronde de l'association Urgences Patrimoine incarnée par la Normande Alexandra Sobczak-Romanski qui dénonce "un projet opaque".

Si elle déplore toujours la modernisation du musée au détriment de sa vieille muséographie du XIXe siècle "saluée par le ministère de la Culture", la présidente d'Urgences Patrimoine s'inquiète aujourd'hui de l'évolution du projet.

"A chaque fois, on apprend une nouvelle chose", regrette-t-elle. Par exemple, le projet de cafétéria prévu dans le square André Maurois est suspendu pour des raisons "d'organisation du chantier", selon la Métropole. Le portail de Sainte-Claire sera conservé tout comme les grilles le long de la rue Louis Ricard alors que le projet initial prévoyait d'ouvrir le site sur la rue en faisant tomber les barrières. "Le projet initial prévoyait aussi de remonter les dioramas historiques, c'est maintenu, poursuit Mathilde Schneider. Nous conserverons aussi la scénographie dans sa partie la plus ancienne de la galerie de zoologie."

En revanche, la date de 2028 annoncée dans le cadre de la candidature de Rouen pour être capitale européenne de la culture ne sera pas tenue, assume Laurence Renou, vice-présidente de la Métropole de Rouen en charge de la culture. "S'il y a bien quelque chose dont on ne peut pas nous accuser, c'est qu'il n'y ait pas eu de concertation sur ce projet, se défend l'élue face aux accusations de manque de transparence d'Urgences Patrimoine. Entre les déambulations sur site, les questionnaires, les séminaires, la concertation a pris des formes très variées." D'autres réunions publiques sont attendues en 2026 pour informer le public sur l'avancée du projet.