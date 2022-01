Rencontres. 180 artistes ouvrent leurs ateliers dans la Métropole de Rouen

En charge de l'action culturelle au sein du service de la direction culturelle de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime), engagée dès la première édition de cette manifestation il y a 9 ans, Fanny Mobas-Mangane coordonne ce week-end portes ouvertes, dont le but est de découvrir l'antre de la création. En 2019, 180 artistes installés sur 26 communes de la Métropole jouent le jeu.

Qui sont les artistes qui participent à cet évènement ?

"Ce sont tous les plasticiens du territoire de la Métropole qui le souhaitent ! C'est une action menée sur le volontariat. En amont, dès janvier, les candidatures sont ouvertes. Notre action se limite à établir un guide de visite qui recense les informations pratiques et les activités proposées et à concevoir une carte détaillée référençant sur le territoire les ateliers ouverts à cette occasion de manière à ce que les visiteurs puissent établir un parcours de visite sur mesure s'ils le souhaitent. Nous laissons totale carte blanche aux artistes. Ceux-ci proposent s'ils le souhaitent des temps forts : vernissages, démonstration ou ateliers de pratique artistiques. Cette année 180 artistes ont répondu à l'appel : des artistes indépendants mais aussi des collectifs d'artistes. La plupart sont des fidèles comme le peintre rouennais Argatti qui participe depuis le début à la manifestation."

Quel est le but de cette manifestation ?

"Il s'agit de pénétrer dans l'antre de la création. Pour le public c'est l'occasion d'aller à la rencontre de ces artistes du territoire par un autre biais que par les galeries d'art ou les salons. C'est un rapport bien plus direct que nous proposons. Basées sur la découverte et le partage, les visites d'ateliers d'artistes sont un moment privilégié d'échange. Beaucoup d'artistes choisissent de travailler devant les visiteurs comme les peintres Pierre Cuisy à Franqueville St Pierre ou Jacques Devos à Bonsecours. Rue du bac, Wen-Yu Aymard fera une démonstration de calligraphie chinoise et le collectif de la Page blanche, rue des chanoines, a même prévu de réaliser une performance."

Quelles sont les disciplines présentées ?

"Les plasticiens participants sont essentiellement des peintres et des sculpteurs mais la manifestation permet de découvrir une grande diversité de pratiques artistiques comme la céramique, les arts numériques et la photographie ou encore le travail du verre."

Où sont localisés ces ateliers ?

"Rouen est évidemment un vivier d'artistes. Le nombre d'ateliers d'artistes ouvert à cette occasion est particulièrement dense en centre-ville de Rouen et à Elbeuf. Mais il y a aussi de nombreux participants à Bihorel, Bois-Guillaume ou St-Martin-de-Boscherville. La carte se dessine sur l'ensemble du territoire. Certains de ces espaces sont entièrement dédiés à la création comme le Terminal 37 sur le boulevard des Belges à Rouen où plusieurs plasticiens cohabitent dans des ateliers voisins, d'autres ateliers sont localisés au domicile même des artistes. Ce sont bien souvent des lieux insolites qui sont ainsi ouverts au public et c'est aussi ce qui fait l'originalité de cette manifestation. Ce guide de visite incite aussi les curieux à sortir de la ville et à explorer les communes avoisinantes."

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie. Gratuit. visites-ateliers-artistes.fr

A LIRE AUSSI.

Foire d'art contemporain Art Up à Rouen : 50 galeries et 250 artistes présentés

Rouen : les usagers consultés sur la fusion des deux musées