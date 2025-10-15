En ce moment Par coeur (feat Joseph Kamel) DAYSY
Orne. Un poids lourd quitte la route et termine sa course dans le fossé

Sécurité. Un poids lourd a fait une sortie de route sur l'autoroute A28, près de Gacé, mardi 14 octobre. L'accident s'est produit vers 19h30 et la circulation a été fortement perturbée jusqu'à 2h40, dans la nuit.

Publié le 15/10/2025 à 14h57 - Par Martin Patry
Un camion a fait une sortie de route sur l'A28, près de Gacé, dans la soirée du mardi 14 octobre. - Martin Patry

L'accident n'a fait aucune victime mais la circulation était perturbée sur l'A28, dans le sens Alençon-Rouen, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 octobre. Un poids lourd a quitté la route avant de terminer dans le fossé au point kilométrique 212, vers 19h30.

Circulation fortement perturbée

L'accident a perturbé la circulation puisque dès 22h40, la sortie était obligatoire au niveau du péage de Gacé, le temps de l'intervention. Au total, 6 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

