Près de Condé-en-Normandie. Deux personnes blessées dans un accident, une voiture termine sur le toit

Il était presque 10h quand les secours ont été mobilisés sur la départementale 562, à Saint-Denis-sur-Méré, près de Condé-en-Normandie, ce mardi 2 septembre. Deux voitures se sont percutées et l'une d'elles s'est retrouvée sur le toit.

Deux blessés

A l'intérieur, une femme de 73 ans était piégée. Elle a pu être sortie de la voiture, légèrement blessée, et transportée médicalisée par le SMUR de Flers vers le CHU de Caen. L'autre victime, un homme de 48 ans, a été transportée en urgence relative sur le centre hospitalier de Flers.

