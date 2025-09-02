En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Caen. Un chien retrouvé mort après un incendie dans un appartement

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans un appartement situé rue des Rosiers à Caen, ce mardi 2 septembre. Une personne a été incommodée par les fumées et un chien est décédé.

Publié le 02/09/2025 à 14h00 - Par Jimmy Joubert
Un incendie dans un appartement provoque la mort d'un chien à Caen. - Illustration

Ce mardi 2 septembre, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 10h pour un incendie dans un appartement de Caen. Le feu est parti d'une cuisine située au deuxième étage d'un logement dans la rue des Rosiers à Caen. Les flammes ont rapidement été éteintes, mais un chien a été retrouvé mort dans l'appartement.

Une voisine incommodée par les fumées

Les fumées se sont également propagées par la VMC, et un appartement du troisième étage a été touché. Une femme de 54 ans a été incommodée et a été transportée à la clinique de la Miséricorde. Les trois occupants de l'appartement du deuxième et troisième étage seront relogés par la société Inolya, présente sur les lieux.

