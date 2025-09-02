Caen. Un chien retrouvé mort après un incendie dans un appartement

Ce mardi 2 septembre, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 10h pour un incendie dans un appartement de Caen. Le feu est parti d'une cuisine située au deuxième étage d'un logement dans la rue des Rosiers à Caen. Les flammes ont rapidement été éteintes, mais un chien a été retrouvé mort dans l'appartement.

• A lire aussi. Pays d'Auge. Un homme meurt percuté par un train

Une voisine incommodée par les fumées

Les fumées se sont également propagées par la VMC, et un appartement du troisième étage a été touché. Une femme de 54 ans a été incommodée et a été transportée à la clinique de la Miséricorde. Les trois occupants de l'appartement du deuxième et troisième étage seront relogés par la société Inolya, présente sur les lieux.