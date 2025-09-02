Pays d'Auge. Un homme meurt percuté par un train

Depuis 9h, ce mardi 2 septembre, la ligne SNCF Caen-Le Mans est interrompue à la suite d'un "accident de personne" sur le secteur de Saint-Pierre-sur-Dives. Cet accident est survenu plus précisément sur la commune de Vendeuvre, au lieu-dit du Grisy. Un homme dont l'âge n'a pu être déterminé a été percuté par un train.

Un médecin du SMUR sur place

La victime a été déclarée décédée par le médecin du SMUR, rapidement mobilisé sur place avec 10 sapeurs-pompiers des centres de Falaise et Saint-Pierre. Cette intervention rapide a permis à l'officier de police judiciaire d'autoriser la reprise du trafic pour la SNCF entre 10h30 et 11h.