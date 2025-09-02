Pays d'Auge. La ligne SNCF Caen-Le Mans interrompue après un accident

Les voyageurs de la ligne SNCF Caen-Le Mans vont devoir prendre leur mal en patience. Un "accident de personne" a été signalé à 9h05, ce mardi 2 septembre, dans le secteur de Saint-Pierre-sur-Dives, dans le pays d'Auge. La SNCF informe que la circulation est interrompue "dans les deux sens, le temps que les équipes concernées se rendent sur place."

Aucun détail

Pour l'heure, aucun détail sur l'accident, mais l'heure de reprise du trafic est estimée à 12h.

