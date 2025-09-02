Près de Bayeux. Un véhicule de gendarmerie impliqué dans un accident

L'accident est survenu sur une départementale de Saint-Vigor-le-Grand, au nord de Bayeux. Lundi 1er septembre, vers 16h, un véhicule de la gendarmerie est entré en collision avec une autre voiture.

Deux militaires à bord

Deux militaires étaient à bord du véhicule, qui était mobilisé pour une intervention. Trois autres personnes se trouvaient à bord du second véhicule. Fort heureusement, aucune personne n'a été blessée.

