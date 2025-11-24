En ce moment Wonder Why Julian PERRETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Pays de Bray. Un chauffeur routier meurt dans l'incendie de son camion en plein centre bourg à Pommeréval

Sécurité. Un camion transportant du poisson a explosé à la suite d'un incendie à Pommeréval, lundi 24 novembre. Le conducteur du poids lourd n'a pas survécu. Une enquête a été lancée.

Publié le 24/11/2025 à 18h34 - Par Alexandre Leno
Pays de Bray. Un chauffeur routier meurt dans l'incendie de son camion en plein centre bourg à Pommeréval
Une enquête a été lancée par la gendarmerie pour éclaircir les circonstances du drame.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors qu'il circulait à faible allure route de Dieppe (départementale 915), lundi 24 novembre, un chauffeur d'un poids lourd est mort dans l'incendie de son camion à Pommeréval près de Neufchâtel-en-Bray. 80 pompiers et 25 véhicules ont été mobilisés sur place accompagnés de dix gendarmes.

Le camion transportant des poissons vivants "a explosé subitement au moment où il traversait la commune", explique la préfecture de Seine-Maritime qui précise également qu'un agent de voirie de la commune "qui tentait de l'extraire a subi des blessures superficielles" et qu'un second camion qui se trouvait sur l'autre voie au moment des faits "a reçu des projectiles sur la remorque". Le conducteur de ce deuxième camion, choqué, a été conduit au centre hospitalier de Dieppe.

Des élèves confinés dans leur école pour

Le bruit de l'explosion a aussi conduit au confinement de 19 élèves dans une école élémentaire se situant à proximité de l'accident. "Les enfants ont par la suite été évacués dans une école voisine", précise la préfecture qui annonce qu'une cellule psychologique va être mise à disposition des élèves et des adultes de l'établissement à partir du mardi 25 novembre.

L'événement a également provoqué la fermeture de la route de Dieppe dans les deux sens de circulation entre le RD48 (Ardouval) et la RD928 (rond-point des Hayons). Cet axe va rester fermé "jusqu'à la sécurisation complète de la zone", expliquent les services de l'Etat.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'explosion. Elle est menée par la gendarmerie sous la direction du parquet de Dieppe.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Pays de Bray. Un chauffeur routier meurt dans l'incendie de son camion en plein centre bourg à Pommeréval
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple