Pays de Bray. Un chauffeur routier meurt dans l'incendie de son camion en plein centre bourg à Pommeréval

Alors qu'il circulait à faible allure route de Dieppe (départementale 915), lundi 24 novembre, un chauffeur d'un poids lourd est mort dans l'incendie de son camion à Pommeréval près de Neufchâtel-en-Bray. 80 pompiers et 25 véhicules ont été mobilisés sur place accompagnés de dix gendarmes.

Le camion transportant des poissons vivants "a explosé subitement au moment où il traversait la commune", explique la préfecture de Seine-Maritime qui précise également qu'un agent de voirie de la commune "qui tentait de l'extraire a subi des blessures superficielles" et qu'un second camion qui se trouvait sur l'autre voie au moment des faits "a reçu des projectiles sur la remorque". Le conducteur de ce deuxième camion, choqué, a été conduit au centre hospitalier de Dieppe.

Des élèves confinés dans leur école pour

Le bruit de l'explosion a aussi conduit au confinement de 19 élèves dans une école élémentaire se situant à proximité de l'accident. "Les enfants ont par la suite été évacués dans une école voisine", précise la préfecture qui annonce qu'une cellule psychologique va être mise à disposition des élèves et des adultes de l'établissement à partir du mardi 25 novembre.

L'événement a également provoqué la fermeture de la route de Dieppe dans les deux sens de circulation entre le RD48 (Ardouval) et la RD928 (rond-point des Hayons). Cet axe va rester fermé "jusqu'à la sécurisation complète de la zone", expliquent les services de l'Etat.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'explosion. Elle est menée par la gendarmerie sous la direction du parquet de Dieppe.