Lisieux. Un trafic de drogue démantelé devant la gare

Ce sont "l'instinct et le flair" des policiers qui ont permis cette arrestation. Mardi 26 août, aux abords de la gare de Lisieux dans le Calvados, les policiers ont contrôlé trois personnes. De quoi faire "de belles découvertes, après la fouille d'un véhicule et une perquisition", disent-ils.

Au total, les forces de l'ordre ont retrouvé 82g de cannabis, 36g de cocaïne, 22g de MDMA, 80 cachets d'ecstasy, 740€ en liquide, un téléphone portable et deux balances de pesée. Le principal mis en cause a été condamné à 18 mois d'emprisonnement.