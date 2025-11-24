En ce moment Sapphire Ed Sheeran
Eure. Un utilitaire en percute un autre sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A13, un jeune homme de 28 ans blessé

Sécurité. Un véhicule utilitaire est venu en percuter un autre sur l'autoroute A13 à hauteur de Vironvay dans l'Eure, dans le sens Caen-Paris, lundi 24 novembre 2025 peu avant 5h du matin. Un jeune homme de 28 ans a été légèrement blessé. 

Publié le 24/11/2025 à 08h30 - Par Pierre Durand-Gratian
L'incident n'a heureusement fait qu'un blessé léger.  - Illustration

Le choc est survenu vers 4h45 à hauteur de Vironvay sur l'autoroute A13 dans l'Eure, dans le sens Caen-Paris, indiquent les sapeurs-pompiers de l'Eure. Un véhicule utilitaire est venu en percuter un autre qui se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence.

Evacué vers l'hôpital des Feugrais

L'incident a fait une victime, un jeune homme de 28 ans, considéré comme légèrement blessé. Il a été évacué vers l'hôpital des Feugrais à Elbeuf. Les véhicules, sur la bande d'arrêt d'urgence, ont pu être rapidement évacués sans que la circulation ne soit interrompue.

