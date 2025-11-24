Eure. Un utilitaire en percute un autre sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A13, un jeune homme de 28 ans blessé

Le choc est survenu vers 4h45 à hauteur de Vironvay sur l'autoroute A13 dans l'Eure, dans le sens Caen-Paris, indiquent les sapeurs-pompiers de l'Eure. Un véhicule utilitaire est venu en percuter un autre qui se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence.

Evacué vers l'hôpital des Feugrais

L'incident a fait une victime, un jeune homme de 28 ans, considéré comme légèrement blessé. Il a été évacué vers l'hôpital des Feugrais à Elbeuf. Les véhicules, sur la bande d'arrêt d'urgence, ont pu être rapidement évacués sans que la circulation ne soit interrompue.