Classement inattendu. Cette fois, ce ne sont pas les touristes mais les chiens qui élisent les plus belles plages de Normandie

Environnement. Chaque été, c'est la même question : où peut-on emmener son chien à la plage sans se faire refouler ? Trop souvent, les plages restent interdites aux animaux et les règles changent d'une commune à l'autre. Pour aider les propriétaires à y voir plus clair, une application a décidé de faire le tri. Son nom : PlayDogs. Et la Normandie y brille une nouvelle fois.