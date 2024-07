Animaux. Top 5 des visites à faire avec votre chien en Normandie (par département)

Manche (50)

• Parc d'attractions Ange Michel à Saint-Hilaire-du-Harcouët : En pleine nature, ce parc offre 45 attractions allant des sensations fortes aux activités pour enfants et familles. Les chiens sont acceptés en laisse, bien qu'ils n'aient pas accès aux attractions et à la mini-ferme. Une journée de plaisir pour toute la famille, y compris votre compagnon à quatre pattes.

• Château de Gratot : Visitez les ruines restaurées de ce château du XIIIe siècle, imprégnées de la légende de la fée de Gratot. Les enfants comme les adultes seront fascinés par l'histoire et l'architecture, et votre chien pourra vous accompagner lors de cette exploration.

• Petit train touristique du Cotentin : Embarquez à bord d'un train des années 50 pour découvrir les paysages pittoresques de la Manche. C'est une aventure relaxante où vous pouvez profiter des vues tout en étant accompagné de votre chien. Des tarifs familiaux sont disponibles.

• Hangar à dirigeables d'Ecausseville : Découvrez ce musée unique au monde, dédié aux dirigeables ayant joué un rôle crucial pendant les guerres mondiales. Le hangar propose des visites interactives et même des vols en aéroplume. Les chiens sont acceptés en laisse.

• Ferme-musée du Cotentin à Sainte-Mère-Eglise : Plongez dans l'histoire agricole et découvrez les animaux de races normandes. La ferme-musée offre une expérience sensorielle enrichissante pour les enfants et les adultes, et les chiens sont également les bienvenus pour cette aventure éducative.

Calvados (14)

• Location de bateaux à Ouistreham : avec Capt'&Sea, profitez d'une journée en mer avec votre chien à bord des bateaux. Les chiens sont bienvenus et une gamelle d'eau est fournie pour assurer leur confort. Une belle façon de profiter du bon air marin ensemble.

[photo]

• Will to go Park à Condé-en-Normandie : Ce parc de loisirs canin propose un parcours d'obstacles unique à partager avec votre chien. Développez votre complicité en surmontant ensemble 27 obstacles, dans un environnement conçu pour le bien-être de votre compagnon.

• Château de Crèvecœur en Auge : Vivez une immersion médiévale dans ce château qui organise divers événements et reconstitutions historiques. Les chiens sont acceptés en laisse, permettant à toute la famille de profiter de cette expérience culturelle.

• Initiation à la collecte de fossiles à Villers-sur-Mer : Participez à une visite guidée sur les falaises des Vaches noires, un site riche en fossiles. Apprenez-en plus sur la formation des fossiles et l'archéologie tout en explorant ce paysage magnifique avec votre chien.

• Plaisance 2 Roues à Courseulles-sur-Mer : Louez un vélo avec une remorque spécialement conçue pour votre chien. Cette remorque offre confort et sécurité, permettant à votre chien de vous accompagner lors de vos balades à vélo le long de la côte.

Seine-Maritime (76)

• Site archéologique de la Fontaine Saint-Denis à Notre-Dame-de-Gravenchon : Explorez ce site médiéval avec ses murailles restaurées, sa tour et son belvédère. Les chiens sont les bienvenus pour cette visite en plein air, qui inclut également des étangs où ils peuvent se rafraîchir.

• Les Jardins d'Etretat : Visitez ces jardins emblématiques avec votre petit chien, qui doit être tenu dans les bras ou dans un sac spécial. Les gros chiens ne sont malheureusement pas autorisés, mais la visite reste incontournable.

• Cidrerie du Domaine de la Gentilhommière à Osmoy-Saint-Valery : Dégustez des produits locaux comme le cidre, le pommeau et le calvados. La cidrerie accueille chaleureusement vos chiens, permettant une visite agréable pour tous.

• Château d'Etelan à Saint-Maurice-d'Etelan : Découvrez ce château de style Renaissance avec votre chien tenu en laisse. Le parc et le château sont ouverts à tous les gabarits de chiens.

Au château d'Etelan vous pouvez visiter accompagné de votre compagnon à 4 pattes.

• Château de Vatteville-la-Rue : Bien que le château ne soit accessible que de loin, il offre une belle balade pour vous et votre chien si vous êtes de passage dans la région.

Eure (27)

• Abbaye de Mortemer à Lisors : Visitez ce site historique avec votre chien, qui est accepté dans le musée et le parc. Profitez des paysages paisibles et de l'histoire fascinante de l'abbaye.

• Atelier Galerie du Bord de Seine à Poses : L'artiste Michèle Ratel accueille avec plaisir vos compagnons à quatre pattes dans son atelier. Une visite artistique qui inclut tous les membres de la famille, chiens de toutes tailles compris.

• Château de Bizy à Vernon : Découvrez l'histoire de ce château lors d'une visite guidée. Les chiens sont acceptés dans le parc, parfait pour un pique-nique en famille. Ils ne sont cependant pas autorisés à l'intérieur du château.

• Château et Domaine d'Harcourt : Explorez ce domaine avec votre chien, qui est accepté sur tout le site. Une belle balade culturelle et naturelle vous attend.

Le château d'Harcourt, certifié dog friendly !

• Château de Gaillon : Profitez d'une visite guidée de ce château Renaissance. Les chiens sont acceptés, mais doivent rester calmes pendant la visite qui dure entre 1h et 1h30.

Orne (61)

• Haras national du Pin : Assistez à une visite guidée et à des spectacles équestres avec votre chien tenu en laisse. Ce lieu offre une plongée dans le monde des chevaux avec des activités pour tous les âges.

• Méandre de la Rouvre et Rocher des Gardes à Saint-Philbert-sur-Orne : Admirez les vues spectaculaires depuis ce belvédère et explorez les sentiers avec votre chien. Une belle opportunité pour une randonnée en pleine nature.

• Musée de la Libération de Berjou : Découvrez ce musée dédié à la libération avec votre chien. Une gamelle d'eau est disponible pour votre compagnon pendant la visite.

• Jardin du Manoir de La Boisnerie : Promenez-vous dans ces jardins magnifiques avec votre chien tenu en laisse. Une visite relaxante et enrichissante pour tous.

• La Roche d'Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne : Profitez des vues imprenables et des activités disponibles sur ce site historique. Les chiens sont acceptés et pourront également profiter des balades en pleine nature.

La Roche d'Oëtre, magnifique paysage de la suisse Normande à faire avec son chien.