Normandie. Ils ont protégé des milliers de vies aux JO 2024 : voici comment un chien et sa maîtresse ont veillé sur Paris

Ils n'ont pas foulé les podiums, mais ont pourtant œuvré à faire de Paris 2024 un moment inoubliable et surtout… sécurisé. Le duo formé par Marie Fauvel et Root, un labrador spécialiste de la détection d'explosifs, a reçu le Prix Spécial JOP Paris 2024 lors des Trophées des Chiens Héros, une distinction nationale remise par la Centrale Canine.

Basés en Seine-Maritime, ils faisaient partie des 140 binômes certifiés CYNODEX, mobilisés en coulisses pendant les Jeux olympiques et paralympiques pour sécuriser des sites sensibles comme Roland-Garros ou le Parc des Princes.

"Pour les Jeux olympiques, j'ai travaillé pour la société Europasecurdog. Notre principale mission : intervenir très rapidement sur les colis délaissés", explique Marie Fauvel.

Une passion transmise de père en fille

Derrière chaque héros à quatre pattes, il y a une histoire humaine. Pour Marie Fauvel, la vocation est née tôt : "Mon père était maître-chien. J'ai toujours vécu avec des chiens. Mes parents m'ont offert mon premier malinois en 2013." Cette passion, elle l'a transformée en métier. Elle exerce aujourd'hui dans la sécurité privée, un secteur encore méconnu du grand public, pourtant essentiel dans la lutte contre les risques terroristes.

En 2018, avec la montée des menaces, son entreprise décide d'acheter des chiens formés à la détection d'explosifs aux Etats-Unis. C'est ainsi que Marie rencontre Root. "J'ai découvert un chien très joueur, fou de sa balle, très sociable et très amitieux."

Marie Fauvel et Roots, le binôme normand qui a veillé sur les Jeux olympiques. - Centrale Canine

Une complicité rare et un métier de l'ombre

La relation entre sa maîtresse et Root dépasse largement le cadre professionnel. Un vrai lien de confiance s'est tissé au fil des années. "Root a toute ma confiance, je sais que je peux compter sur lui dans toutes les circonstances. Même stressée, il sait me montrer que nous formons un duo." Mais ce métier exige rigueur, sang-froid… et empathie.

"Il faut toujours se souvenir que ce sont des êtres vivants, eux aussi peuvent avoir des coups de moins bien, et ne pas oublier qu'après le travail, il y a une vie pour eux balade, jeux et câlin."

Une retraite bien méritée (et deux sacs de balles !)

Mars 2024. Après plusieurs années de service et une médaille bien méritée, Root prend sa retraite. "L'annonce du prix m'a rendue très fière. Pour moi, c'était le trophée que Root méritait à tout prix pour toute sa carrière." Et comment fête-t-on la retraite d'un chien héros ? "Root a eu le droit à deux sacs remplis de balles !"

Aujourd'hui, il coule des jours heureux sur un canapé moelleux tandis que Marie Fauvel poursuit l'aventure avec Sanaya, une jeune femelle un peu têtue, en poste sur le site nucléaire de Paluel.

Une reconnaissance tardive mais essentielle

Ce prix national vient surtout valoriser une profession encore trop peu connue, celle de maître-chien en sécurité privée. "Peu de gens savent que nous sommes certifiés chaque année à Biscarrosse pour exercer cette profession en détection d'explosifs." Grâce à ce binôme hors du commun, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont pu se dérouler en toute sécurité.

Une Normandie protectrice, discrète et fière

Ils ne sont pas montés sur les podiums, ils ne sont pas passés à la télé, et pourtant, leur travail a permis aux athlètes de briller en toute sécurité. Marie Fauvel et Root incarnent l'excellence (normande), discrète mais essentielle, qui œuvre dans l'ombre pour votre sécurité.