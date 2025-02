Salon de l'agriculture 2025. Ces stars normandes vont tout donner pour décrocher le titre de reines de beauté… à quatre pattes !

Le Concours général agricole (CGA) canin, ce n'est pas juste une parade de chiens trop bien coiffés. C'est LE rendez-vous de l'excellence canine, où seuls les meilleurs des meilleurs sont sélectionnés. Pour avoir une chance de fouler le ring le 27 février, il faut :

• avoir gagné un concours national (CACS, classe champion ou travail)

• être classé dans un concours d'utilisation

• être inscrit au LOF (Livre des origines français)

Les chiens sont jugés sur leur conformité au standard de leur race (en gros, être le plus proche possible du "modèle" parfait du chien), et oui, ici, la beauté, c'est du sérieux !

Les reines et rois de beauté made in Normandie

Préparez-vous à rencontrer les futures stars canines normandes qui vont tout donner pour ramener la coupe à la maison (et peut-être quelques friandises en prime).

Chien chinois à crête nu – élevage Little Champs (Arelaune-en-Seine - 76 940)

Albert Palombo et son élevage Little Champs font sensation cette année ! Trois chiens de la même portée, tous issus de champions, vont représenter fièrement la Normandie. Le Chien chinois à crête est un petit chien, joyeux et facile à vivre. Et il faut dire qu'ils ont fière allure, sur le tapis rouge.

• Un point c'est toi "CesT" (et oui, on prononce le T) Little Champs : un mâle qui roule des mécaniques, toujours joyeux, et avec un nom qui claque autant que son look.

• Une belle histoire "Poupy" Little Champs : la chienne de compagnie parfaite, qui fait craquer tout le monde, même les enfants.

Une belle histoire. - Little Champs

• Une seule vie "Candy" Little Champs : championne en Belgique, avec une carrière canine déjà bien rodée.

Une seule vie. - Little Champs

Une belle histoire LC, surnommée Poupy, est la chienne du fils de sa propriétaire. Il l'adore et, du haut de ses 7 ans, il la présente fièrement lors des concours. De son côté, Une seule vie LC, alias Candy, vit chez sa propriétaire, qui est infirmière. Elle l'accompagne parfois lors de ses visites aux patients, pour leur plus grand bonheur… et le sien !

Epagneul tibétain – élevage des terres de Bourguenailles (Fontenay-le-Pesnel - 14 250)

Alexandra Nicolas porte fièrement l'héritage familial de l'élevage des terres de Bourguenailles, créé en 1980. Ses épagneuls tibétains, des petits chiens de compagnie aussi beaux que doux, ont raflé les premières places à la Nationale d'élevage.

• Brill Padme le Mousquetaire Porthos

Brill Padme le Mousquetaire Porthos. - Des terres de Bourguenailles

• Texane des terres de Bourguenailles

Texane. - Des terres de Bourguenailles

• Toscane des terres de Bourguenailles

Toscane. - Des terres de Bourguenailles

• Rozenn des terres de Bourguenailles

• Mister des Anges d'Avalo

• Tapas des terres de Bourguenailles (rien que le nom donne faim…)

L'épagneul tibétain, c'est un peu le moine bouddhiste version poilue : apparu en Asie il y a des millénaires, il veillait sur les temples et donnait l'alerte en cas d'intrus (ou de loups, rien que ça). Aujourd'hui, il garde toujours un œil sur son territoire… souvent depuis le dossier du canapé. Affectueux, malin et légèrement diva, il adore les câlins, les longues siestes et se méfier (poliment) des inconnus. Un vrai gardien zen !

Retriever à poil bouclé – élevage du moulin du Paulu (Saint-Paer - 76 480)

Valérie Dantan présente fièrement Reade Flinter dit Wapi, son mâle de 5 ans, déjà champion de France et de Belgique.

Wapi. - Elevage du moulin du Paulu

Le curly est un chien de famille par excellence, mais qui sait aussi tout faire : chasse, pistage, dog dancing et même sauvetage en mer. Bref, Wapi, c'est le James Bond des chiens !

Ils ne sont pas trop mignons ? - Elevage du moulin du Paulu

Cirneco de l'Etna – élevage du domaine d'Emavina (Sainte-Colombe-la-Commanderie - 27 110)

Emeline Schmitt et son Cirneco de l'Etna, Diva, ou plus exactement Diva dei vignazzi, apportent une touche exotique à la compétition.

Diva dei vignazzi. - Domaine d'Emavina

Ces chiens primitifs siciliens, petits mais costauds, savent charmer autant qu'ils impressionnent. Diva, c'est un cocktail de grâce et de chasse, tout en restant ultra-cool.

Des chiens ciselés ! - Domaine d'Emavina

Le Salon de l'Agriculture, c'est donc bien plus que des vaches et du fromage (même si on adore ça). Les chiens normands vont faire le show, et une chose est sûre : il va y avoir du poil, de l'émotion et des médailles. Alors, prêt à applaudir nos stars à quatre pattes ?