Le Havre. "J'éduque mon humain", le collectif pour mieux vivre avec son chien en ville, organise une opération nettoyage de plage

Environnement. Après six mois d'interdiction, la plage du Havre rouvre aux chiens et à leurs maîtres. Le collectif "J'éduque mon humain en milieu urbain" organise une grande opération de dépollution de la plage, samedi 4 octobre.

Publié le 02/10/2025 à 11h00 - Par Gilles Anthoine
Le collectif "J'éduque mon humain" organise une opération de nettoyage de la plage du Havre, samedi 4 octobre. - Illustration

Le collectif "J'éduque mon humain en milieu urbain" a vu le jour au Havre en mai dernier. Son objectif est de faire en sorte de mieux vivre ensemble, en ville, entre humains et chiens. Pour Alexandra Baffour, membre du collectif, "la démarche est de dialoguer, cohabiter et évoluer ensemble, pour que la ville reste un lieu de partage, de respect et de liberté pour tous". On recense environ 35 000 chiens au Havre. Alexandra Baffour souhaiterait que la ville du Havre prenne exemple sur Fécamp avec une partie de sa plage ouverte aux toutous ou encore Villers-sur-Mer (14) qui a aménagé des créneaux horaires pour l'été.

Le collectif a publié une charte, la Charte de l'humain citadin accompagné (et bien éduqué) par son chien. Parmi les règles : respecter l'espace public en ramassant systématiquement les crottes de son animal (elles peuvent contenir des bactéries, des parasites et d'autres microbes qui polluent les sols) et éviter les pipis sur les vitrines, ainsi que respecter la tranquillité des autres en tenant toujours son chien en laisse et faire en sorte qu'il n'aboie pas.

Opération nettoyage de plage

Après six mois d'interdiction d'accès, la plage du Havre rouvre aux chiens (ils sont interdits en été, sauf sur la promenade devant les restaurants de plage). Pour marquer ce retour, le collectif a choisi de commencer par nettoyer la plage, main dans la patte. L'événement est ouvert à tous, propriétaires de chiens ou non, samedi 4 octobre à partir de 14h. Les chiens devront évidemment être tenus en laisse. Le matériel sera fourni. Les déchets seront triés au centre Paul Vatine.

Ce sera aussi l'occasion de sensibiliser à l'impact des déchets sur la biodiversité et le littoral avec la participation de Maryline Blarre.

Les participants pourront également découvrir les photos ludiques d'Anthony, ancien graphiste qui sublime les déchets ramassés lors de ses balades, avec du Land Art.

