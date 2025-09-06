Animaux. Rouen, un eldorado pour les chiens et leurs maîtres ?

Rouen est-elle la ville idéale pour vivre avec son chien ? En mai dernier, le magazine 30 millions d'amis a publié son palmarès des villes de plus de 100 000 habitants "où il fait bon vivre avec son chien". La municipalité rouennaise se hisse 13e et gagne 17 places par rapport à 2024 (30e), notamment grâce à son plan "Bien-être animal", adopté en mars 2023, pour favoriser, selon la Ville, une "cohabitation équilibrée entre humains et animaux".

Les caniparcs et services

A Rouen, la municipalité dispose de trois canisites au total, des espaces dédiés à nos amis canins. Cet été, un nouveau caniparc a ouvert dans le Jardin de l'hôtel de Ville de Rouen. En juin 2024, celui de l'Ile Lacroix a ouvert avenue Jacques Chastellain, à côté de la Société normande de protection aux animaux (SNPA). S'en est suivie la création d'un second site, qui a ouvert dans le quartier de la préfecture, à proximité de l'arrêt de bus Teor Pasteur.

• A lire aussi. Condé-en-Normandie. Will To Go Park : le paradis des toutous et de leurs maîtres

Pour autant, il faut aussi rappeler que certains jardins publics n'acceptent pas les chiens, comme le Jardin des Plantes et le parc Grammont à Rouen, en raison de leur labellisation "éco-jardins" qui implique des règles strictes de protection de l'environnement.

De plus en plus d'établissements rouennais accueillant du public acceptent les chiens, comme l'hôtel littéraire Gustave Flaubert. "Nous mettons à disposition des clients une gamelle d'eau, des sacs à déjections, des friandises et un tapis", indique Delphine Questel, directrice de l'établissement. Un service qui s'élève à 15€. Dans le hall d'entrée, de l'eau est également mise à disposition des chiens et "les clients peuvent emprunter des jouets pendant leur séjour". A l'hôtel de Bourgtheroulde à Rouen, un kit inclut gamelles et panier pour 25€ et à l'hôtel de Dieppe, gamelles et coussins sont proposés pour 10€. Dans les bars du centre-ville, Edo met toujours des gamelles d'eau à disposition des clients qui viennent avec leur chien. "On accueille tout le monde. Pour nous, le toutou fait partie de la famille", confie Bastien Rompteau, cogérant. Un service que propose aussi le bar des Explorateurs comme l'explique Florent Delannoy, responsable du lieu. "A partir du moment où le chien ne gêne pas les autres personnes, il n'y a aucun souci pour l'accueillir."

Les complications en ville ?

Le véritable problème des propriétaires de chiens reste l'accès aux transports en commun : au sein du réseau Astuce, seuls les chiens guides ou d'assistance sont autorisés à bord des bus et métros. Si les petits animaux sont tolérés, ils doivent être dans un panier. "Pour les personnes qui ne sont pas véhiculées et qui veulent se déplacer avec leur chien à l'autre bout de la ville, c'est impossible", regrette Margot Crété, rouennaise. Un constat partagé par Valentine Fresnais qui a vécu à Lyon. "Là-bas, on peut prendre les transports en commun avec son animal et en plus c'est gratuit. A Rouen, c'est différent." Elle qui vit rive gauche doit prendre sa voiture pour aller dans le centre-ville avec son fidèle compagnon. Autre point négatif, le nombre de distributeurs de sacs à déjections. "Il n'y en a pas assez et en ville, je vois de plus en plus de personnes ne pas ramasser les crottes de leurs chiens", assure Kelly Marion-Chanlon qui vit à Rouen avec sa chienne.

Lola Montane et sa chienne Roxa se promènent dans le quartier des Antiquaires à Rouen. - Justine Carrère

Même si la ville de Rouen améliore progressivement ses infrastructures pour les animaux, le quotidien des propriétaires de chiens peut encore être optimisé.