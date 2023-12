Société. Offrir un cadeau à son chien pour Noël, c'est cool ou pas ?

Avant de savoir si on peut offrir un cadeau à son chien, il faut savoir si cela lui fait vraiment plaisir. Eh bien, la réponse est oui, incontestablement, mais à une condition : que ce présent respecte son instinct et sa nature profonde. Un animal sera par exemple ravi de recevoir une gourmandise ou un os à mâcher. Il en va de même avec un jouet stimulant son intérêt et son instinct de chasse. En revanche, il est très fortement probable que votre animal soit beaucoup moins fan du dernier manteau ou d'un collier à strass.

Des cadeaux oui, mais adaptés

Essayez de dénicher un jouet qui corresponde à la personnalité de votre chien, à sa race, à sa taille et à son mode de vie. Un jouet à mâcher comblera, par exemple, un chiot qui se fait les dents sur vos pieds de table. Une peluche peut rassurer et calmer un petit chien qui n'aime pas rester seul. Une belle balade en forêt ou à la mer aura également l'effet d'une jolie surprise pour votre chien. Ces informations semblent être bien connues et respectées des propriétaires puisque selon un sondage organisé par Wamiz, les jouets et les friandises arrivent largement en tête des cadeaux, suivis par les vêtements et les paniers en troisième position.

Une pratique répandue ?

A Noël, selon ce sondage, 89 % des personnes interrogées expliquent vouloir offrir un cadeau à leur animal. Côté budget, 62% d'entre elles consacrent 10 à 25 euros, 20% de 25 à 45 euros et 8% plus de 40 euros. Plus de la moitié des interrogés prépareront un repas spécialement pour l'occasion mais attention, selon l'Ordre des vétérinaires, Noël doit être un jour alimentaire normal. Il ne faut donc pas lui donner à manger plus que d'habitude et encore moins de la nourriture que nous aimons et qui pourrait être dangereuse pour lui.