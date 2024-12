Fêtes. La mauvaise habitude qui touche presque 70% des Normands : en faites-vous partie ?

Acheter ses cadeaux de Noël au dernier moment, une religion bien française ? En tout cas, en Normandie, c'est presque un sport régional. Une étude d'Ankorstore révèle que 68% des habitants de la région ont déjà vécu cette frénésie de la dernière minute. Entre procrastination et panne d'idées, plongeons dans cet univers féerique où le stress remplace les guirlandes.

Procrastination, le mal du siècle

Ah, les Normands… Ils attendent parfois plus la dernière offre que le père Noël lui-même ! 68% avouent s'y prendre à la bourre, et 34% en font même une habitude. Faut dire que les excuses sont nombreuses :

Manque d'idées (73%) : Parce que trouver un cadeau pour tonton René, c'est toujours un casse-tête.

(73%) : Parce que trouver un cadeau pour tonton René, c'est toujours un casse-tête. Attente des promos (30%) : Le Black Friday, c'est peut-être pas encore assez tard pour certains.

(30%) : Le Black Friday, c'est peut-être pas encore assez tard pour certains. Pas le temps (43%) : Mais oui, entre la raclette avec les potes et la série Netflix, on comprend.

Commerçants locaux, les super-héros du 24 décembre

Vous pensiez qu'Amazon sauve tout le monde ? Pas en Normandie. Ici, 65% des retardataires filent chez leurs commerçants de proximité pour dénicher le cadeau parfait. Ces achats de dernière minute représentent jusqu'à 25% des ventes pour 32% des commerçants indépendants. Alors, un grand merci aux libraires, fleuristes et boutiques de déco qui sauvent les fêtes à la dernière minute.

Pourquoi on stresse autant pour Noël ?

Entre les Normands qui avouent que Noël les ruine (51%) et ceux qui préfèrent carrément oublier (21%), les fêtes ressemblent à un sprint plus qu'à un moment de détente. Pourtant, 26% assument le côté rock'n'roll de tout acheter à la dernière minute. Et pourquoi pas, après tout ? Rien de tel qu'une pointe d'adrénaline pour ajouter un peu de piment aux fêtes.

Les jeunes VS les seniors : une bataille de timing

Sans surprise, les jeunes (18-34 ans) sont les champions du "je verrai demain". 74% d'entre eux avouent avoir déjà fait leurs courses au dernier moment. A l'inverse, les plus de 55 ans (56%) préfèrent anticiper – probablement pour éviter les magasins bondés et les ruptures de stock.

Côté genre, les femmes gagnent haut la main le titre de “Miss Organisation” : elles sont seulement 60% à céder à la panique, contre 68% pour les hommes. Alors Messieurs, prenez des notes.

Conclusion : Pourquoi changer ?

Entre tradition et nécessité, les achats de dernière minute ont leur charme. Ils boostent l'économie locale, créent des souvenirs et permettent de savourer l'excitation des fêtes jusqu'à la dernière seconde.