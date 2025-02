Caen. Une importante opération de contrôles menée à la gare

Les services de l'Etat et les forces de l'ordre se sont réunis en nombre à la gare de Caen et sur son parvis, lundi 24 février en fin d'après-midi. Les voyageurs étaient contrôlés dans ce lieu de passage, mais pas seulement. Les services de l'Etat ont effectué des visites dans les commerces à proximité, afin d'y vérifier "le respect de la loi", précise le procureur de la République Joël Garrigue. Des "manquements graves à l'hygiène" ont été constatés dans deux d'entre eux. Les services ont aussi procédé à la rétention administrative de deux étrangers en situation irrégulière. Via cette opération coup de poing, le préfet Stéphane Bredin présentait le Plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, voulu par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. "Nous avons travaillé tout l'automne avec la police et la gendarmerie pour faire un diagnostic de la forme, des lieux, et des tendances des délinquances du Calvados", introduit le préfet.

Parmi les trois axes de ce plan, il désire valoriser les démarches "partenariales" entre tous les acteurs de la sécurité. Sur place étaient présents la police nationale et municipale, la gendarmerie, la sûreté ferroviaire, la douane, les finances publiques, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), ou les services d'hygiène de la Ville. Le préfet désire également "renforcer la sécurité du quotidien" sur l'ensemble du territoire, et enfin lutter contre le narcotrafic.