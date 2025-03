Caen. "Protéger et servir" : la police municipale fête ses 40 ans

"Notre mission : protéger et servir." La police municipale (PM) de Caen existe depuis 1985, et souffle cette année ses 40 bougies. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler le rôle des 65 agents municipaux, et d'en apprendre plus sur eux.

La proximité comme atout

"C'est une police de proximité essentiellement", introduit Christophe Fournier, directeur de la police municipale de Caen. Contrairement à la police nationale, les agents sont plus présents en centre-ville, ce qui crée cette proximité avec les riverains et la population. Exemple avec deux policiers, Jean-Pierre et Thomas, qui partent en patrouille matinale dans le centre-ville. En tant que policiers de proximité, ils sillonnent aussi bien le centre-ville que les quartiers. "Nous allons voir les commerçants, voir si tout va bien, s'ils ont des doléances, et ils peuvent nous donner des renseignements sur des choses qu'on ne voit pas forcément." La patrouille passe par la rue Ecuyère. S'arrêtant dans une boutique en bas de la rue, Jean-Pierre prend des nouvelles du commerce : "Il y avait un sans-abri qui se mettait sans cesse devant leur vitrine, et devant le distributeur de billets juste à côté, empêchant les passants d'y accéder." Les relations avec les sans-abri font partie de leur quotidien : "On prend beaucoup contact avec eux, ils font partie de notre ville."

Une police armée

Les missions de la PM sont variées : sanctionner des infractions au Code de la route, patrouiller en recherche du flagrant délit ou répondre aux appels téléphoniques, sur des agressions par exemple. Les deux policiers contrôlent aussi les véhicules garés dans des secteurs interdits, qui gênent fortement la circulation. Le dialogue suffit dans la plupart des cas, démonstration avec une situation où le conducteur libère rapidement le passage et part donc sans contravention. "En ce moment, nous menons beaucoup d'actions sur les trottinettes électriques : assurances, dispositifs réfléchissants, etc." Une chose est sûre affirme Thomas : "Il n'y a pas de journée type.”

Les missions et prérogatives de la police municipale sont fixées par le maire. Cependant “son champ d'action est, lui, circonscrit par la loi, ils ne peuvent pas tout faire”, précise Aristide Olivier, maire de Caen. Mais certaines décisions appartiennent au maire, comme le port d'armes. A Caen, la police municipale a toujours été armée, ce qui n'est pas sans tranquilliser Jean-Pierre : "Il y a de plus en plus d'agressions, notamment au couteau, ça nous rassure de savoir qu'on peut se défendre et se protéger.” Même si "fort heureusement” il n'a jamais eu besoin d'en faire usage. Cet armement est un point sur lequel Aristide Olivier ne transigera pas : "J'ai même du mal à comprendre comment aujourd'hui, avec nos problématiques, elle peut ne pas être armée. C'est les mettre en difficulté." En déambulant dans l'hypercentre, Thomas présente son équipement. Outre le pistolet à leur ceinture, "nous avons un gilet tactique avec protection balistique incluse, une radio, une lampe, des menottes, un bâton de défense télescopique, une bombe lacrymogène”. Prochainement, un "taser" viendra compléter l'attirail. "Notre mission principale c'est protéger et servir", rappelle et rassure Jean-Pierre, avant d'ajouter "je crois que les Caennais aiment bien leur PM". Le maire se dit d'ailleurs "fier" de ses "agents dévoués et exemplaires". Ce à quoi répond Thomas : "On fait toujours de notre mieux !"