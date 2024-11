Le Havre. Sécurité nocturne : le réseau de bus LiA pérennise l'arrêt à la demande

Voilà deux ans que le réseau de transports en commun LiA expérimente la dépose à la demande, au Havre, à partir de 22h, pour les personnes voyageant seules. A leur entrée dans le bus, ces dernières peuvent demander au conducteur de descendre entre deux arrêts pour réduire leur temps de trajet à pied, la nuit. Il convient de le rappeler un peu avant la descente également.

A demander dès l'entrée dans le bus

"Après ces deux années, les retours positifs des clients et des conducteurs permettent de valider la pérennisation du service", annonce LiA, mardi 26 novembre. Le dispositif va donc se poursuivre avec les mêmes modalités, sur toutes les lignes de bus circulant après 22h. "Le conducteur reste le seul juge de la faisabilité ou non de la demande", rappelle toutefois LiA, les conditions de sûreté et l'environnement étant essentiels pour une dépose en sécurité.

La descente à la demande entre deux arrêts se fait uniquement par la porte avant du bus et doit être formulée dès l'entrée dans le véhicule. Cette disposition est encouragée par la loi d'orientation des mobilités votée en 2019.