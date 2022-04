Le Havre. Bus de nuit : le réseau Lia va expérimenter l'arrêt à la demande

C'est une mesure vouée à renforcer la sécurité pour les utilisateurs du réseau de bus Lia, au Havre. À partir du lundi 25 avril, un passager voyageant seul pourra demander au conducteur de descendre entre deux arrêts, à partir de 22 heures. Il s'agit de réduire le temps de trajet à pied nécessaire pour rejoindre sa destination. Dans la pratique, il faudra formuler la demande à la montée à bord du bus et la rappeler un peu avant la descente, qui se fera uniquement par la porte avant. "Le conducteur reste le seul juge de la faisabilité ou non de la demande, les conditions de sûreté et l'environnement devant permettre la dépose en toute sécurité", précise Lia.

Plusieurs semaines de test

Ce service, encouragé par la loi d'orientation des mobilités, est expérimenté "pour plusieurs semaines".

Il pourrait être pérennisé, selon les retours des conducteurs et voyageurs.